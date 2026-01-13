FREEMAIL
U VIŠE ŽUPANIJA /

Ako vas prestrašni prodoran zvuk, evo o čemu je riječ. Objavljeno gdje će biti pojačane buke

Ako vas prestrašni prodoran zvuk, evo o čemu je riječ. Objavljeno gdje će biti pojačane buke
Foto: Josip Regovic/pixsell

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka

13.1.2026.
9:12
Hina
Josip Regovic/pixsell
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ), piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila, u utorak od 10 do 15 sati provodit će redovite letačke aktivnosti te se može očekivati probijanje zvučnog zida odnosno kratkotrajna pojačana buka, izvijestilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.

HRZ sve aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, navodi MORH.

POGLEDAJTE VIDEO: Rutte završio sastanak s predstavnicima vojne industrije, kreće na Pantovčak

MorhLovački AvioniZvučni ZidBuka
Ako vas prestrašni prodoran zvuk, evo o čemu je riječ. Objavljeno gdje će biti pojačane buke