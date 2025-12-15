Nadbiskup Uzinić osudio molitelje: 'Gaženje po ružama pokazatelj je da to nije molitva'

Riječki nadbiskup Mate Uzinić komentirao je za Artkvart.hr između ostalog napade na srpske sportaše u Rijeci i dodao da nasilje ne može biti prihvatljivo. Skupina maskiranih huligana pokušala na Zametu napasti mlade karatiste i karatistice iz Srbije zato što su – iz Srbije.

"U pitanju je bio koncert duhovne glazbe, u tom kontekstu sam i ja imao priliku izreći nekoliko misli. Taj koncert je imao vrlo specifičan naziv, zvao se je 'Rijeka se budi', a ja sam se prestrašio da netko ne bi možda pomislio da je to način na koji želimo probuditi Rijeku i imao sam potrebu reći da to nije način na koji se Rijeka treba probuditi", rekao je monsinjor Uzinić. Kaže kako to zapravo nije bilo buđenje već je bila noćna mora iz koje u posljednje vrijeme ne uspijevamo izaći. No, priprema je zapravo po drugim gradovima postojala danima ranije.

"Ono što meni pritom najviše smeta jest što se uz sve to često znaju pomiješati i zloupotrijebiti religiozni motivi, simboli", rekao je i naglasio kako je više puta rekao da molitva na trgovima nije dobra, ali smatra da rješenje zabrana. Time bi, smatra, sve samo dodatno eskaliralo.

'Trebamo im pomoći'

"S tim ljudima bi netko trebao raditi i ne bi im se smjelo podilaziti. Trebalo bi im pomoći razumjeti da kršćani ne mole na taj način. Mislim da su mnogi od njih izmanipulirani. Preporučio bih im da se ispitaju pred Bogom i svojim ispovjednikom je li svojom molitvom na trgovima postaju bolji ili gori ljudi. I unose li u ovo društvo mir, radost i međusobno poštovanje ili potiču i stvaraju dodate podjele i sukobe. Ovom društvu trebaju kršćani koji će se truditi u naše društvo unositi mir i pomirenje, koji će pokazivati da je kršćanstvo religija zajedništva i ljubavi, a ne sukoba i podjela", rekao je i dodao da je posebno tragično to što je netko iz te skupine u ozračju ubojstava žena usudio gaziti ruže koje ih predstavljaju.

"Možda je taj performans s ružama napravljen zbog toga da im se pošalje poruka da su i oni krivi za nešto za što se ne osjećaju krivi. Ali svejedno je takva reakcija neprimjerena jer je svaka ta ruža predstavljala jedan ljudski život, život žene žrtve nasilja u posljednje tri godine. Kako je moguće da jedna takva reakcija i bijes iziđe iz molitve? I to je zapravo pokazatelj da to nije molitva, a ako i jest, da ona nema ništa s kršćanskom molitvom. Oni su se, istina, naknadno ogradili od počinitelja. Ali se svejedno moraju zapitati stvaraju li oni svojom molitvom takve ljude, potiču li u ljudima takav bijes", zaključio je.

