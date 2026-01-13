Mlatila ih umjetnim spolovilom zbog kuhala? Dildo je veći od 30 cm, imamo fotografije!

Polako se otkrivaju novi detalji neobičnog incidenta koji se dogodio na sam Božić u Prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila Porin u Zagrebu zbog kojeg je intervenirala policija.

Podsjetimo, 38-godišnja Ruskinja V. A. je u vidno alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. Nakon što je vrijeđala zaštitare i pokazivala im srednji prst, iz torbice je izvadila dildo od, kako se tada navodilo, 30 centimetara, te njime počela udarati zaštitara po rukama i mahati mu ispred lica.

Cijeli je događaj mobitelom snimao 32-godišnji tražitelj azila A. S., unatoč upozorenjima da je snimanje zabranjeno. Situacija je eskalirala do te mjere da su zaštitari morali primijeniti silu kako bi svladali dvojac, koji je potom uhićen. Oboje su u pritvoru proveli Božić i Štefanje, osuđeni su uvjetno na jednomjesečni zatvor, no godinu dana će provesti s trajnim provjerama. Muškarcu će oduzeti mobitel biti vraćen, ali će Ruskinja ostati bez sredstva kojim je izvršila agresiju na zaprepaštene zaštitare.

Dildo je bež boje i ima 31 centimetar: 'Sve je bilo smiješno gledati'

U posjedu smo fotografija spomenutog dilda, ali i zapisnika o privremenom oduzimanju istog u kojem se navodi da je riječ o 'umjetnom spolovilu 'penis' boje bež, duljine 31 centimetar.

Foto: Net.hr

"Sve je bilo jako smiješno gledati. Ona je dildom udarala ljude zaposlene u Porinu", govori za 24sata jedan od svjedoka ovog neobičnog incidenta, inače također tražitelj azila, a koji tvrdi da dobro poznaje spomenutu Ruskinju, glavnog aktera ove priče.

"Ona nije baš svoja. Mi inače ne smijemo u sobama imati električne uređaje. Bila je kao neka vrsta inspekcija te su joj oduzeli kuhalo i još nešto. Kad su uzeli te stvari, ona je uzela dildo iz torbe i počela ih udarati. Derala se: 'Uzmite ovo isto'. Bila je pod utjecajem alkohola", navodi svjedok za 24sata. Dodaje kako je vikala na zaštitare, vrijeđala ih, spominjala im majke i u više navrata pokazivala srednji prst.

Ruskinja nasrnula i na zaštitarku

Navodno je nakon toga izašla na parkiralište, gdje je nogom udarala po parkiranom vozilu, a zatim se vratila do recepcije prihvatilišta lupajući po pultu i nastavljajući s glasnim ispadima. Cijeli prizor mobitelom je snimao A. S., iako je bio upozoren da je korištenje mobitela zabranjeno. Tijekom snimanja vrijeđao je zaštitare, obraćao im se vulgarnim riječima i također im pokazivao srednji prst, javljaju 24sata.

Zaštitari su zatim upotrijebili sredstva prisila, a dok su čekali dolazak policije, Ruskinja se fizički okomila i na jednu zaštitarku, s vrata joj je otrgnula službenu iskaznicu i bacila je preko ograde prihvatilišta na ulicu. Dolaskom na mjesto događaja, policija je uhitila oboje sudionika. Na Prekršajnom sudu izrečena im je kazna od 30 dana uvjetnog zatvora s rokom kušnje od godinu dana. Kao što smo već ranije naveli, muškarcu će vratiti mobitel, ali Ruskinji je dildo trajno oduzet.

