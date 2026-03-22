Mjesni odbor reagirao nakon poziva na ubojstvo Pupovca: 'Oštro osuđujemo govor mržnje'

U pothodniku kod zagrebačke OŠ Savski gaj jutros su osvanuli grafiti koji pozivaju na ubojstvo predsjednika SDSS-a, Milorada Pupovca.

Srpsko narodno vijeće oštro je osudilo poruke mržnje, kazavši da nažalost 'nisu iznenađeni'.

Foto: Srpsko narodno vijeće

"Možemo primijetiti kako smo kao društvo evoluirali od "Ustani Bane" do "Ustani Ante", naime upravo jedan od jutrošnjih grafita na spomenutoj lokaciji nosi tu poruku, uz već, u našem društvu, uvriježeni ustaški pozdrav "Za dom spremni", poručili su iz SNV-a.

Mjesni odbor oštro osudio grafite

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Savski gaj iz redova SDP-a, Ivan Gašpert, poslao nam je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

"Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj oštro osuđuje bilo kakav oblik govora mržnje i/ili isticanja neprimjerenih i neprihvatljivih sadržaja na javnim površinama i u javnom prostoru. U suradnji s lokalnom zajednicom, policijom i komunalnim redarstvom odlučno djelujemo po pitanju rješavanja predmetne problematike.

Za 2026. godinu su izdvojena sredstva za oslikavanje pothodnika muralom, a na sljedeću sjednicu kao točku dnevnog reda planiramo uvrstiti postavljanje videonadzora u pothodniku u Savskom gaju. Osnovni zadatci društva i lokalne zajednice i dalje ostaju edukacija i prevencija ponavljanja bilo kakvog oblika neprihvatljivog ponašanja u svim dobnim skupinama s naglaskom na djecu i mlade.

Ravnatelju Osnovne škole Savski gaj predložili smo suradnju s VI. policijskom postajom Zagreb u vidu edukativnih radionica i predavanja o govoru mržnje i o uništavanju javne imovine te o zakonski propisanim posljedicama istih. Govor mržnje nije zaštićen načelom slobode izražavanja i ne trebamo ga i nećemo tolerirati u javnom prostoru", priopćio je.

