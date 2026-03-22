Mjesni odbor reagirao nakon poziva na ubojstvo Pupovca: 'Oštro osuđujemo govor mržnje'
'U suradnji s lokalnom zajednicom, policijom i komunalnim redarstvom odlučno djelujemo po pitanju rješavanja predmetne problematike'
U pothodniku kod zagrebačke OŠ Savski gaj jutros su osvanuli grafiti koji pozivaju na ubojstvo predsjednika SDSS-a, Milorada Pupovca.
Srpsko narodno vijeće oštro je osudilo poruke mržnje, kazavši da nažalost 'nisu iznenađeni'.
"Možemo primijetiti kako smo kao društvo evoluirali od "Ustani Bane" do "Ustani Ante", naime upravo jedan od jutrošnjih grafita na spomenutoj lokaciji nosi tu poruku, uz već, u našem društvu, uvriježeni ustaški pozdrav "Za dom spremni", poručili su iz SNV-a.
Mjesni odbor oštro osudio grafite
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Savski gaj iz redova SDP-a, Ivan Gašpert, poslao nam je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.
"Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj oštro osuđuje bilo kakav oblik govora mržnje i/ili isticanja neprimjerenih i neprihvatljivih sadržaja na javnim površinama i u javnom prostoru. U suradnji s lokalnom zajednicom, policijom i komunalnim redarstvom odlučno djelujemo po pitanju rješavanja predmetne problematike.
Za 2026. godinu su izdvojena sredstva za oslikavanje pothodnika muralom, a na sljedeću sjednicu kao točku dnevnog reda planiramo uvrstiti postavljanje videonadzora u pothodniku u Savskom gaju. Osnovni zadatci društva i lokalne zajednice i dalje ostaju edukacija i prevencija ponavljanja bilo kakvog oblika neprihvatljivog ponašanja u svim dobnim skupinama s naglaskom na djecu i mlade.
Ravnatelju Osnovne škole Savski gaj predložili smo suradnju s VI. policijskom postajom Zagreb u vidu edukativnih radionica i predavanja o govoru mržnje i o uništavanju javne imovine te o zakonski propisanim posljedicama istih. Govor mržnje nije zaštićen načelom slobode izražavanja i ne trebamo ga i nećemo tolerirati u javnom prostoru", priopćio je.
