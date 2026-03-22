Osvanuli novi grafiti s pozivom na ubojstvo Pupovca: 'Došli smo od 'Ustani bane' do 'Ustani Ante'

U zagrebačkom naselju Savski Gaj jutros su osvanuli grafiti koji pozivaju na ubojstvo predsjednika SDSS-a, Milorada Pupovca.

Grafiti se nalaze u pothodniku kod O.Š. Savski Gaj. Na istoj su lokaciji grafiti s takvim porukama zabilježeni i 31. siječnja.

"Tada smo konstatirali kako za nas u Srpskom narodnom vijeću i SDSS-u, na žalost, ovo nije nikakvo iznenađenje", priopćili su iz Srpskog narodnog vijeća.

Foto: Srpsko narodno vijeće

'Ustani Ante'

Uz ustašku ikonografiju, poput "ušatog U" s križem i pozdrava "Za dom spremni", iz Srpskog narodnog vijeća upozoravaju na promjenu retorike.

"Možemo primijetiti kako smo kao društvo evoluirali od 'Ustani Bane' do 'Ustani Ante', što je poruka jednog od jutrošnjih grafita", navode iz SNV-a.

Iz SNV-a podsjećaju da je srpska manjina Ustavnim zakonom navedena kao prva, čime joj se daje poseban značaj u Republici Hrvatskoj.

