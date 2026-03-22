PORUKE MRŽNJE

Osvanuli novi grafiti s pozivom na ubojstvo Pupovca: 'Došli smo od 'Ustani bane' do 'Ustani Ante'

Osvanuli novi grafiti s pozivom na ubojstvo Pupovca: 'Došli smo od 'Ustani bane' do 'Ustani Ante'
Foto: Srpsko narodno vijeće 

'Možemo primijetiti kako smo kao društvo evoluirali od 'Ustani Bane' do 'Ustani Ante', što je poruka jednog od jutrošnjih grafita', navode iz SNV-a

22.3.2026.
11:55
Tesa Katalinić
Srpsko narodno vijeće 
U zagrebačkom naselju Savski Gaj jutros su osvanuli grafiti koji pozivaju na ubojstvo predsjednika SDSS-a, Milorada Pupovca.

Grafiti se nalaze u pothodniku kod O.Š. Savski Gaj. Na istoj su lokaciji grafiti s takvim porukama zabilježeni i 31. siječnja. 

"Tada smo konstatirali kako za nas u Srpskom narodnom vijeću i SDSS-u, na žalost, ovo nije nikakvo iznenađenje", priopćili su iz Srpskog narodnog vijeća. 

'Ustani Ante'

Uz ustašku ikonografiju, poput "ušatog U" s križem i pozdrava "Za dom spremni", iz Srpskog narodnog vijeća upozoravaju na promjenu retorike. 

"Možemo primijetiti kako smo kao društvo evoluirali od 'Ustani Bane' do 'Ustani Ante', što je poruka jednog od jutrošnjih grafita", navode iz SNV-a.

Iz SNV-a podsjećaju da je srpska manjina Ustavnim zakonom navedena kao prva, čime joj se daje poseban značaj u Republici Hrvatskoj. 

POGLEDAJTE VIDEO: Uz ustaše sad imamo i 'rustaše'! U sektoru dizanja desnice došlo je do nedostatka radne snage

Milorad PupovacGrafitiSrpsko Nacionalno VijećeSavski Gaj
