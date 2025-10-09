Ministrica zdravstva o povratak Beroša na posao: 'Na njemu je samo jedna stvar...'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je u četvrtak povratak bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša na posao neurokirurga u bolnicu "Sestre milosrdnice" rekavši da on ima važeću licencu te da je njegova odluka i pravo da se vrati u struku, ako misli da treba i osjeća se kompetentnim.

"Proces je u tijeku, govorimo o navodima, o optužbama koje su u navodima. Niti sam ja sudac, niti sam odvjetnik niti to mogu biti u njegovom procesu, a na njemu je, ako će raditi svoju struku, da radi profesionalno i stručno i da jedino što treba je dati kvalitetan proizvod iz vlastite struke, a to je neurokirurgija", poručila je ministrica zdravstva na svečanosti otvaranja novoizgrađene Klinike za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Zagreb.

KBC Sestre milosrdnice službeno je u srijedu objavilo da je bivši ministar zdravstva i optuženik u aferi "Mikroskop" Vili Beroš dobio posao neurokirurga u toj bolnici u kojoj je radio do svog političkog angažmana. Povjerenstvo je odabralo Beroša kao najboljeg među prijavljenima na natječaj za novog neurokirurga, a nakon što je u ponedjeljak obavljen razgovor s trojicom kandidata.

EPPO-ova akcija u Varaždinu

Upitana o akciji u Varaždinu, gdje EPPO prikuplja dokaze o navodnim nezakonitostima u Općoj bolnici Varaždin i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplicama zbog sumnji na koruptivna kaznena djela počinjena pri nabavi medicinske opreme, Hrstić je rekla kako su istražni postupci su u tijeku te da će o svemu moći konkretnije nešto reći kada budu poznate konačne informacije oko toga koji se krimen osobama stavlja na teret.

"U ovom trenutku mogu samo naglasiti i potvrditi ono što sam u svom predstavljanju kao ministrice tada izgovorila, da ja osobno, da je moj stav, stav Ministarstva zdravstva i stav Vlade nula posto tolerancije na korupciju. Jednostavno to je nešto što je moj mentalni sklop, a da ne kažem strateški i cilj Vlade, Ministarstva i mene osobno," istaknula je Hrstić.

Na pitanje je li u sklopu svojih najava o "češljanju" javnih nabava, "pročešljala" i bolnicu u Varaždinu i našla neke nepravilnosti ili je EPPO bio brži, ministrica je podsjetila na stanje od prije par mjeseci:

"Stupanjem na dužnost, premijer je meni kao ministrici dao jasan zadatak da izanaliziram hitne nabave veće od 100.000 eura za 2024. godinu. I ja sam to napravila. Veće nepravilnosti u tim nabavama nisu nađene. Točka. Vi govorite sada o EPPO-u. Tu se radi o redovnoj nabavi. Ako se radilo o redovnoj nabavi i što je bilo u planu nabave, nije bilo predmet moje analize", rekla je Hrstić.

Problematična javna nabava

Upitana je li razmišljala da proširi svoju analizu i na redovne nabave, odgovorila je da ona ima veliko iskustvo u javnim nabavama, da joj je poznat Zakon o nabavi, ali da se ne osjeća dovoljno kompetentnom da bi bila vještak javnih nabava. Ono što može reći i što je poduzela kao ministrica i što Ministarstvo zdravstva provodi jest to da su donijeli jasne upute i protokole postupanja za javne nabave u zdravstvenim ustanovama.

"Ne bježeći od odgovornosti koja je moja kao ministrice zdravstva, želim vam reći da Hrvatska ima 33 velike bolnice i svaka ima javnu nabavu: od lijekova, potrošnog medicinskog materijala, prehrambenih proizvoda za pacijente, velike medicinske opreme. To su sve procesi koje je apsolutno nemoguće objediniti, a Ministarstvo zdravstva i politika Vlade se sve ono što je identično objedinjava. Tako se objedinjava javna nabava lijekova i potrošnog medicinskog materijala koji je najveća stavka potrošnje u zdravstvenim ustanovama", istaknula je Hrstić.

Dodala je da je njezin zadatak i ono od čega ne odstupa da apsolutno kontrolira proces javne nabave od samog početka koji kreće od zahtijeva s odjela. Struka predaje zahtjev ravnatelju koji to prihvaća ili ne, a prije prihvaćanja mora se nabaviti analiza iskoristivosti, pojasnila je i dodala kako je cilj da se kroz transparentne upute na svim razinama zdravstvenih ustanova, od ravnatelja i upravnog vijeća, zna što se nabavlja.

