Ministri bacali prognoze, jedan političar priznao: 'Budem agresivan i vičem na televizor'

Uoči večerašnje utakmice Hrvatske i Engleske, koja se igra u 22 sata, ministri su na sjednici Vlade govorili o prognozama, navijačkim pjesmama i planovima za gledanje susreta. Većina očekuje pobjedu Hrvatske, iako su neki u prognozama bili oprezniji od drugih.

Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, utakmicu će gledati kod kuće, a uoči susreta očekuje pobjedu Hrvatske, premda ne misli da će biti lako. "Gledat ću i očekujem pobjedu, iako će biti teško", rekao je Butković, koji bi bio zadovoljan bilo kakvim slavljem, ali ipak prognozira minimalnih "1:0 za Hrvatsku". Od navijačkih pjesama najdraža mu je Thompsonova "Lijepa li si".

Potpredsjednik Vlade i ministar financija, Tomislav Ćorić bio je među većim optimistima. Rezultat koji očekuje je "3:0 za nas", a na komentar da je prognoza optimistična kratko je odgovorio: "A kako drugačije." Utakmicu će, kaže, pratiti na putu.

Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, također očekuje pobjedu Hrvatske, bez obzira na rezultat. "Bilo koju, samo da je pobjeda", objasnio je. Kao mogućeg strijelca vidi Musu, za kojeg kaže da bi mogao zabiti u svom gradu ako bude igrao.

"Još nisam siguran u sastav, ali najavljen je Musa, tako da očekujem da on večeras pomogne i da pobijedimo Engleze", rekao je Bačić. Utakmicu će gledati s prijateljima, a nakon eventualne pobjede očekuje i dobru atmosferu u Hrvatskoj: "Očekujem pobjedu, a onda će sve doći samo po sebi." Od navijačkih pjesama drage su mu sve, ali najprikladnijom smatra onu od Zaprešić Boysa.

Ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić Radman prognozira uvjerljivu pobjedu Hrvatske, "3:0 za Hrvatsku". Večer će provesti u Novom Zagrebu, gdje ga najprije čeka stranački sastanak, a zatim druženje i gledanje utakmice. "Imamo gradski odbor HDZ-a u Novom Zagrebu, tamo je sve spremno, imat ćemo najprije sastanak, a kasnije druženje i gledanje utakmice", rekao je. Nije izdvojio jednu navijačku pjesmu jer su mu, kaže, sve drage.

Ivan Malenica, bivši nogometaš i sadašnji zastupnik, kaže da mu gledanje utakmica Hrvatske uvijek nosi posebne emocije. "Emocije su tu stalno, agresivan budem, vičem na televiziju, ali pozitivno to sve", rekao je Malenica. Rezultat nije htio prognozirati, nego očekuje da hrvatski reprezentativci odigraju dobro i "ostave srce na terenu", a najdraža navijačka pjesma mu je "Neopisivo" Zaprešić Boysa.

Alen Ružić nije bio siguran hoće li stići pratiti utakmicu. "Imamo toliko posla, vidjet ćemo, ako stignemo", kratko je rekao.

Najviše se istaknuo ministar demografije i useljeništva, Ivan Šipić, koji je jedini na sjednicu Vlade došao u dresu. Poručio je da ne putuje u Kanadu te poželio sreću Vatrenima.

"Neka opet oraspolože svoj narod, razvesele, nek daju sve od sebe, i šta drugo reć: 'Igraj moja Hrvatska'", rekao je Šipić. Na pitanje hoće li zapjevati odgovorio je da može, ali da se od toga "ne radi show", pa ipak zapjevao "Igraj moja Hrvatska". Šipić smatra da je najvažnije da Hrvatska ne izgubi, ali vjeruje u pobjedu. Točnija prognoza mu je "2:0 ili 2:1", a kao strijelce bi volio vidjeti Baturinu i Modrića.

Ministri uoči utakmice uglavnom očekuju pobjedu Hrvatske. Prognoze idu od Butkovićevih 1:0 do Ćorićevih i Grlić Radmanovih 3:0, dok je Šipić atmosferu dodatno podigao dolaskom na sjednicu Vlade u dresu.