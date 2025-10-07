Ministarstvo o Berošu koji se vraća u Vinogradsku: 'Nemamo ništa s tim'

Zapošljavanje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, optuženog za korupciju u velikoj aferi Mikroskopi, u KBC-u Sestre Milosrdnice provedeno je u skladu sa zakonom i protokolima, poručili su neslužbeno iz Ministarstva zdravstva za RTL Danas. Navode da se odluka o zapošljavanju donosi u okviru bolnice, neovisno o Ministarstvu.

"Ministarstvo zdravstva podsjeća na načelo presumpcije nevinosti, dok se u sudskom postupku ne utvrdi drugačije, odnosno kaznena odgovornost za nezakonite radnje", zaključuju.

Kako smo ranije neslužbeno doznali, bivši ministar protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura, dobio je posao na natječaju za neurokirurga u Vinogradskoj bolnici, gdje je radio prije ulaska u Ministarstvo.

Saga s natječajem

Na natječaj raspisan krajem srpnja prijavilo se troje kandidata, s kojima je novo formirano Povjerenstvo jučer obavilo razgovore. Iako je natječaj završen prije gotovo dva mjeseca, izbor kandidata je kasnio jer bolnica nije uspjela osnovati Povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

Slučaj sada već bivšeg ministra otvorio je pitanje smiju li osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak biti zaposlene u državnoj ili javnoj službi. Jer, jedan od uvjeta natječaja za posao u Vinogradskoj je uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak. Istraga protiv Beroša je pravomoćna, a optužnica podignuta.

Slučaj je zakompliciralo i to što je Beroš aktivirao dužnosničku povlasticu 6+6 te mu u bolnici formalno nije raskinut ugovor u bolnici. Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ipak su potvrdili da mu je radni odnos u bolnici po sili zakona prestao u trenutku aktivacije povlastice pa se imao pravo javiti na natječaj kao svi ostali kandidati.

POGLEDAJTE VIDEO: Beroš se bori za posao neurokiruga, drugi kandidat otkrio kako je prije bilo raditi s bivšim ministrom