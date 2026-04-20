ODJEKNULE NJEGOVE RIJEČI /

Ministar iz BiH šokirao izjavom: 'Zapalio bih smeće iznad Dubrovnika pa nek gori cijelo ljeto'

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hurtić je jedan od najglasnijih protivnika gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori

20.4.2026.
7:09
Dunja Stanković
Bosanskohercegovački minister za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić u jednoj tamošnjoj televizijskoj emisiji komentirao je odnose s Hrvatskom, pitanje Trgovinske gore koju je nazvao "bosanskim Černobilom", ali i susret s predsjednikom Zoranom Milanović. 

Govoreći o prijeporima između dvije zemlje, pa i planovima Hrvatske o zbrinjavaju radioaktivnog otpada, Hurtić je iznio prijedlog koji je glasno odjeknuo u hrvatskoj javnosti. 

"Znate što sam predložio - da mi svi iz Bosne i Hercegovine skuplje plaćamo i dolje iznad Dubrovnika, napravimo deponij i smeće tamo odlažemo. Onda bih da ga u šestom mjesecu fino zapalimo pa nek gori čitavo ljeto i nek osjeti Dubrovnik. To bih učinio bez razmišljanja", izjavio je gostujući kod Senada Hadžifejzovića na FACE TV-u.

 

 

Polemika oko Trgovinske gore

Hurtić je jedan od najglasnijih protivnika gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori, odnosno na lokaciji Čerkezovac. Prema pisanju BiH medija, radovi su već počeli, a vlasti iz susjedstva angažirale su konzultante kako bi spriječile izgradnju odlagališta jer smatraju da ono ugrožava okoliš i pitku vodu.  

Prisjetio se i trenutka kad je otišao u hrvatski Sabor i otkrio što je rekao aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću: "Gospodine Milanoviću, ja sam kupio novo odijelo, okupao se i stavio parfem. Došli smo da vidite da smo mi čist narod".

Time se vjerojatno referira na raniju Milanovićevu izjavu gdje je kazao da u BiH postoje problem o Kojima se ne smije šutjeti. Tom je prilikom kazao i kako je građanska država BiH "daleki san i lijepa stvar", ali da bi se do toga došlo, najprije je potreban "sapun, a onda parfem". 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
