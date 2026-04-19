Snažan potres pogodio Sarajevo: 'Kratko, ali kao da netko udara u bubnjeve'

Građane Sarajeva ovog je popodneva iznenadio potres jačine 3,0 po Richterovoj skali, koji je zabilježen u 18:53 sati.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je oko 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.

Foto: EMSC/Screenshot

Iako se radilo o umjerenom potresu, činjenica da se dogodio na plitkoj dubini pridonijela je tome da su ga stanovnici osjetili intenzivnije nego što bi se očekivalo s obzirom na njegovu jačinu. Mnogi su građani izjavili da su bili iznenađeni kratkim, ali osjetnim potresom.

"Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, od pravca Vječnice prema TrebeviĆu", piše jedan svjedok potresa na stranici EMSC-a, dok drugi nastavlja: "Tri sekunde trajao, ali je zato dobro zatreslo."

Prema dostupnim informacijama iz bosansko-hercegovačkih medija, nisu prijavljene nikakve nesreće niti materijalna šteta. Vlasti nisu morale intervenirati, a situacija se prati bez daljih problema.

