Snažan potres pogodio Sarajevo: 'Kratko, ali kao da netko udara u bubnjeve'
U nedjelju, nešto prije 19 sati, u Sarajevu je zabilježen potres jačine 3,0 po Richterovoj skali, sa epicentrom udaljenim 14 kilometara od grada
Građane Sarajeva ovog je popodneva iznenadio potres jačine 3,0 po Richterovoj skali, koji je zabilježen u 18:53 sati.
Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je oko 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.
Iako se radilo o umjerenom potresu, činjenica da se dogodio na plitkoj dubini pridonijela je tome da su ga stanovnici osjetili intenzivnije nego što bi se očekivalo s obzirom na njegovu jačinu. Mnogi su građani izjavili da su bili iznenađeni kratkim, ali osjetnim potresom.
"Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, od pravca Vječnice prema TrebeviĆu", piše jedan svjedok potresa na stranici EMSC-a, dok drugi nastavlja: "Tri sekunde trajao, ali je zato dobro zatreslo."
Prema dostupnim informacijama iz bosansko-hercegovačkih medija, nisu prijavljene nikakve nesreće niti materijalna šteta. Vlasti nisu morale intervenirati, a situacija se prati bez daljih problema.
