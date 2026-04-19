TLO NE MIRUJE /

Snažan potres pogodio Sarajevo: 'Kratko, ali kao da netko udara u bubnjeve'

Snažan potres pogodio Sarajevo: 'Kratko, ali kao da netko udara u bubnjeve'
Foto: EMSC/Screenshot

U nedjelju, nešto prije 19 sati, u Sarajevu je zabilježen potres jačine 3,0 po Richterovoj skali, sa epicentrom udaljenim 14 kilometara od grada

19.4.2026.
19:46
danas.hr
Građane Sarajeva ovog je popodneva iznenadio potres jačine 3,0 po Richterovoj skali, koji je zabilježen u 18:53 sati.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa bio je oko 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.

Iako se radilo o umjerenom potresu, činjenica da se dogodio na plitkoj dubini pridonijela je tome da su ga stanovnici osjetili intenzivnije nego što bi se očekivalo s obzirom na njegovu jačinu. Mnogi su građani izjavili da su bili iznenađeni kratkim, ali osjetnim potresom.

"Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, od pravca Vječnice prema TrebeviĆu", piše jedan svjedok potresa na stranici EMSC-a, dok drugi nastavlja: "Tri sekunde trajao, ali je zato dobro zatreslo."

Prema dostupnim informacijama iz bosansko-hercegovačkih medija, nisu prijavljene nikakve nesreće niti materijalna šteta. Vlasti nisu morale intervenirati, a situacija se prati bez daljih problema.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
