Anušić posjetio hrvatske vojnike u Poljskoj: 'Osiguravamo istočno krilo NATO-a'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u posjetu hrvatskim vojnicima koji su razmješteni u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, u vojarni Bemowo Piskie Training Area, a u ponedjeljak će posjetiti i naše vojnike u hrvatskom kontingentu u Litvi.

Sedamnaesti hrvatski kontingent u Poljskoj broji 50 pripadnika Oružanih snaga RH, od kojih je sedam žena.

Anušić se uoči uskrsnih blagdana, koje naši pripadnici provode daleko od svojih obitelji, sastao se s hrvatskim vojnicima i zapovjednikom, natporučnikom Mirkom Vladovićem. Upoznali su ga sa zadaćama i aktivnostima kontingenta u Poljskoj, ističe Ministarstvo obrane (MORH) u priopćenju.

Poslao poruku vojnicima

"U borbenoj grupi u Poljskoj, zajedno s američkim, rumunjskim i britanskim snagama naši vojnici doprinose kolektivnoj obrani i čine sigurnijim istočno krilo NATO-a. Važno je da Hrvatska bude prisutna kroz svoje Oružane snage u misijama NATO-a, EU-a i UN-a jer time potvrđujemo da smo pouzdan partner, a ujedno jačamo vlastite sposobnosti i gradimo partnerske odnose. Zahvaljujem vam se na vašoj službi, na svemu što radite za ugled naše države i Hrvatske vojske. Hrvatski vojnici u kojoj god misiji da sudjeluju, bila to Poljska ili neka druga država, uvijek dobivaju najbolje ocjene. Sve što radite i na ponos je vas samih i vaših obitelji", poručio je hrvatskim vojnicima ministar Anušić.

Napomenuo je kako je u Hrvatskoj započelo temeljno vojno osposobljavanje (TVO) i kako je odaziv gotovo stopostotni. "Uskoro ćemo imati nove vojnike u vojarnama jer siguran sam da će se dio ročnika nakon TVO-a odlučiti za karijeru u Hrvatskoj vojsci. Neki od njih krenut će i vašim stopama. Želim vam sretan Uskrs, koji provodite daleko od svojih domova, i vodite brigu jedni o drugima, čuvajte svoj ugled i ugled Hrvatske vojske", zaključio je ministar Anušić.

Borbena grupa

Zapovjednik 17. hrvatskog kontingenta, natporučnik Mirko Vladović, rekao je kako pripadnici Oružanih snaga RH u Poljskoj savjesno, odgovorno i na izuzetnoj vojničkoj razini ispunjavaju svoje zadatke. Ministar Anušić sastao se i sa zapovjednikom 15. brigade, brigadnim generalom Miroslawom Spurekom i zapovjednikom borbene grupe pukovnikom Johnom Nimmonsom.

Uz pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, u borbenoj grupi pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država sudjeluju i pripadnici oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i Rumunjske, a borbenu grupu ojačava 15. mehanizirana brigada Oružanih snaga Republike Poljske kao zemlja domaćin.

Zadaće borbene grupe u Poljskoj odnose se na razvoj borbene spremnosti i jačanje interoperabilnosti kroz obuku i vježbe, kontinuirano poboljšavanje planovauporabe i obrambenog planiranja te integriranje u poljske obrambene planove.

