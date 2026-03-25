Anušić komentirao Milanovića i Davidovu praćku: 'Iz ove tri činjenice izvucite zaključak'

Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora organizirali su skup Gospodarstvo i obrambena industrija. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Hrvatske gospodarske komora Luka Burilović tim su povodom održali pozdravne govore.

Ministar Anušić je uvodno komentirao kako je obrambena industrija "ili bila zanemarena, ili nije bila u fokusu", i to ne samo u Hrvatskoj, već diljem Europske unije. Naveo je kako se do prije 4 godine ona smatrala troškom, ali da je danas investicija. Nadodao je kako "žele služiti domovini" te da mora pohvaliti "karakter, stav i mentalitet hrvatskog naroda", jer malo koji narod to ima. Ističe važnost mapiranja, odnosno znanja o tome tko što radi i s kim, te koliko možemo proizvesti.

Objasnio je kako se međusobna suradnja između MORH-a i HGK-a mora nastaviti te kako bi se trebala "otvoriti nova radnja mjesta kako bi se zadržalo ljude u Hrvatskoj".

'Imamo nekoliko činjenica...'

Anušić je također bio upitan o "Davidovoj praćki", uz što je i komentirao zabranu predsjednika Zorana Milanovića o suradnji s izraelskom vojskom.

"Imamo nekoliko činjenica. Prva je da je Srbija pokazala i predstavila svoje hipersonične rakete koji su kupili od Kineza. Taj sustav može srušiti ili ih spriječiti u njihovom dostizanju cilja nekoliko sustava na svijetu, jedan od tih je 'Davidova praćka'. Treća činjenica je da je predsjednik Milanović zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima nemoguće je o tome pregovarati kad oružane snage imaju zabranu kupovine i implementacije tog sustava u naše oružane snage ", rekao je Anušić.

"Zaključak možete sami donijeti iz ove tri činjenice", dodao je te objasnio kako "nema smisla razgovarati o nečemu što ne možemo kupiti". Rekao je i da će se vrlo brzo donijeti odluka koji sustav protuzračne obrane ćemo imati u sastavu naših oružanih snaga.

"Premijer i ja ne donosimo odluku o kupovini nečega u mom uredu. Postoji procedura", rekao je Anušić i dodao da će se birati srednji dometa protuzračne obrane. "Kratki već imamo", zaključio je Anušić.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Anušić zatajio ključnu informaciju?: Eskalirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora