Milanović opleo po ciframa i ludim cijenama za obranu pa ispalio: 'Da se počešeš po glavi'

Sjednica Vijeća za obranu održava ovoga petka, na kojoj će se napokon susresti i premijer Andrej Plenković, a predsjednik Zoran Milanović kaže da će na njoj raspraviti neke dokumente.

"Bolje ikad nego nikad, iako ne volim tu poštapalicu, nekad i ona legne. Neki dokumenti su i u mojoj ingerenciji, a neke Vlada odnosno vladajuća većina mogu donijeti i bez mene, ali dobro je da se dogovorimo jer kasnije može imati daljnje posljedice na upravljanje vojskom. Za to je potreban neprestani razgovor", rekao je.

O vojnom roku

Govoreći o najavljenom uvođenju vojnog roka rekao je da se svatko može izuzeti i tražiti civilnu formu služenja vojnog roka. "Ali ovo kako je zamišljeno bolje od ovoga trenutačno, trenutačno nemamo ništa. Ostajemo bez pričuve. Zadnja vojna obuka bazična bila je 2007. To su ljudi sada 18 godina stariji i uskoro neće biti za ono što vojska traži. "Potrebno je da se motivacijom veći broj ljudi nagovori i privuče u obuku koja traje dva mjeseca, kraće ne može, ali je i to bolje nego do sada", rekao je.

I strategija obrane je među dokumentima koji će biti objavljeni, potvrdio je predsjednik.

Na pitanje je li to početak zatopljenja za Premijera, rekao je: "Koliko sam ja puta zvao na održavanje Vijeća za obrane tijekom protekle tri godine... Ne pretjerujem 10 puta".

O datumu održavanja mimohoda za Oluju kaže da bi trebala biti 4. kolovoza. "Kao prije 10 godina", rekao je.

'Vlada nema prostora za manevar'

Ministar Anušić najavio je da će hrvatska postati izvoznik dronova, rekao je da bi volio da je to moguće: "Onda bi i mi za sebe mogli nabaviti nešto što je proizvedeno u Hrvatskoj i po boljoj cijeni. Iznosi koji se trenutačno plaćaju za borbene sustave su stravični i to je blaga riječ. Neki dan Indija je ostala bez Rafalea i platili su ga preko 200 milijuna eura. Srušio ga je drugi borbeni sustav koji koša isto toliko ili pet puta jeftinije. Neke stvari su zadane, ne možemo kupovati od Rusa ili Kineza, a onda smo na jako suženom tržištu, a onda to znači i monopol te odsustvo kompetitivne utakmice. To netko na kraju mora platiti, a to su hrvatski ljudi, porezni obveznici".

Nastavio je da na to ni Vlada nema prostora za manevar, ali da treba paziti da se sve to ne preplaćuje. "Jer cijene su nezamislive, smiješne s obzirom na to što sustavi pružaju. Sa 100-200 milijuna dolara možete kupiti čuda, preobraziti Makarsku rivijeru, koja itekako ne živi u oskudici i bijedi - ogromni su to novci", rekao je.

O tome da se za obranu izdvaja pet posto rekao je da problematizira taj iznos. "Ako NATO donese takvu odluku to nema zakonski karakter, Hrvatska se sigurno neće protiviti, ali da ćemo biti u stanju provest? Nećemo, Hrvatska trenutačno troši manje od dva posto - a to je oko dvije milijarde dolara", rekao je.

Pet posto je pet milijardi dolara, rekao je. " Sto milijardi dolara zvuči jako puno ali je pitanje što s time možeš kupiti. To je da staneš i da se počeše po glavi. Bogatstvo je prividno i lako se rasprčka", naveo je.

