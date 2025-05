Kotromanović prognozirao sudbinu Ukrajine, pa upozorio: 'Katastrofa, veće zemlje će napasti manje'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin održali su telefonski razgovor u kojem su razgovarali o ratu u Ukrajini.

Unatoč mnogim nadanjima, nije dogovoren prekid vatre. Putin je tek pristao da Rusija surađuje s Ukrajinom oko izrade memoranduma o mogućem mirovnom sporazumu, u kojem bi bio i dio o prekidu vatre.

Bivši ministar obrane, Ante Kotromanović komentirao je razgovor dvojice čelnika, ulogu Europe, kao i najavljeno Vijeće za obranu.

Trump je nakon razgovora rekao da će Rusija i Ukrajina 'odmah započeti pregovore' o prekidu vatre - no neće biti baš tako?

"Ako gledamo iskustva zadnjih nekoliko mjeseci, Trump je više puta pompozno najavljivao različite projekte od kojih se realiziralo malo toga. Dakle, nakon današnjeg dvosatnog razgovora po svim svjetskim medijima smo vidjeli da su se oni uglavnom bavili bilateralnim odnosima, kako relativizirati odnos između SAD-a i Rusije, a vjerojatno je Ukrajina bila negdje u drugom planu. Možda su razgovarali i o Iranu, što bi bilo zanimljivo s obzirom da Trump nastoji postići nuklearni sporazum s Iranom. Zna da Moskva ima i te kako jak utjecaj na Teheran. Tako da, nažalost, dogodilo se ništa", rekao je Kotromanović.

Biste li rekli da Putin povlači međunarodnu zajednicu za nos?

"On je vješt, to mu se ne može osporiti, njegove sposobnosti, manipulacija. Njemu odgovara ovakva politika SAD-a. On traži i dobiva taj neutralan stav Trumpa i Trumpove administracije prema ratu. On vjerojatno manipulira, odgađa te pregovore, iza sebe ima jak tim ljudi, ima jaku državu, ima jaku vojsku koja dobro stoji na terenu. On će nastaviti voditi rat dokle stvarno ne bude zbilja ili stisnut od Trumpa, što ne vidimo da se događa ili da se promijeni nešto u njegovoj glavi", kazao je Kotromanović.

Je li ovaj razgovor između Trumpa, Putina i Zelenskog stvarni signal promjene u ratu u Ukrajini?

"Ja mislim da ne. Ja ne znam kako bi se to pomaklo. Po svemu sudeći, ovo što smo vidjeli, imali smo pregovore i prošli tjedan koji su također bili najavljeni. Nije se dogodilo ništa, Putin je poslao trećerazrednu ekipu. Ja ne vidim da će se to u dogledno vrijeme dogoditi", rekao je Kotromanović.

Može li se zaključiti da će Rusija u svakom slučaju izaći kao pobjednik?

"Po meni će ona definitivno biti relativni pobjednik. Dobit će Krim, dobit će onoliko prostora koliko osvoje i oni će definitivno nastaviti rat", zaključio je Kotromanović.

Koja je to poruka ostalima koji pretendiraju na tuđi teritorij?

"To je grozno, to je definitivno grozno. Mi ne možemo postići taj pravi rat. To je katastrofa. Stvorit će se možda situacija gdje će Kina napasti Tajvan, veće zemlje će napasti manje. Tako da to otvara jednu Pandorinu kutiju i to je grozno", upozorio je Kotromanović.

Zašto Trump želi zaustaviti rat pod svaku cijenu, bez 'pravednog mira'?

"Ja mislim da mu nije stalo do Ukrajine nimalo, ni do žrtava niti sa jedne strane. Tu je stotine tisuće života uništeno. Njemu je važno do njega samoga, do njegove politike, do njegovog sjaja. On želi uspjeti pa sad je ruda u drugom planu, to je sada nebitna priča. Jednostavno, on želi uspjeh koji će njega prikazati kao velikog državnika, kao velikog političara koji rješava najveće krize na svijetu", rekao je Kotromanović.

On stvara neku vrstu 'Trumpove administracije'?

"Ali to čak i podržavam zato što je od predstavnik, u ovom trenutku, najjače države na svijetu. Ti osobni razgovori i kontakti mogu zbilja doprinijeti rješavanju situacije. Samo ja mislim da on ne gleda rat u Ukrajini kao što gleda Europa ili ostatak Zapadnog svijeta. On gleda na svoj način, on to želi brzo završiti, njega ne interesira tko je u pravu, tko je u krivu", rekao je Kotromanović.

Gdje je u svemu ovome Europa? Je li Europa ostala u sjeni?

"Pa definitivno, oni su u sjeni već dugi niz godina. Iako su prošli tjedan imali dobru inicijativu da se zaustavi rat na 30 dana. Ali, niti imaju snage ili nekakvo vodstvo koje može nešto napraviti, a niti ih Trump ili Putin ozbiljno doživljavaju u ovome trenutku", kazao je Kotromanović.