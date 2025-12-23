Mikuliću produžen istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke

Bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikulić danas je produžen istražni zatvor zbog mogućnost utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je 22. studenoj odredio istražni zatvor za bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i njegova kuma, Dragana Krasića, zbog sumnje da su primili mito od 190.000 eura.

Uz Mikulića i Krasića istragom su obuhvaćeni vlasnici kamenoloma u Žakanju i Zagorju Ivica Vugrinec i Goran Večković, koji su priznali su da podmićivali Mikulića i Krasića te su pušteni na slobodu.

Detalji USKOK-ove akcije

USKOK sumnja da su Mikulić i Krasić, svjesni da ministarstvo po zahtjevima Večkovićevih i Vugrinčevih tvrtki vodi više postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, s njima sklopili koruptivan dogovor.

U zamjenu za novčane isplate i robne isporuke obvezali su se osigurati da postupanje Državnog inspektorata i ministarstva bude usklađeno s poslovnim interesima vlasnika kamenoloma, od povoljnih mišljenja povjerenstava do izbjegavanja štetnih inspekcijskih nalaza.

Krasić je pritom, prema sumnjama, davao detaljne stručne upute, dorađivao i naknadno ubacivao dokumente u spis kako bi zahtjevi rudarskih tvrtki izgledali potpunije i bili prihvaćeni.

Mikulić je planiranjem i usmjeravanjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu pazio da nadzori ne proizvode zapreke za izdavanje koncesija, proširenje eksploatacijskih polja i povećanje godišnje eksploatacije kamena.

USKOK navodi da je Večković Mikuliću i Krasiću u više navrata isplatio najmanje 120.000 eura, uz veće količine svježeg mesa te dostavu drvne građe i građevinskog materijala za Krasića i s njim povezane osobe.

Zauzvrat je, sumnja se, osigurano da službe ministarstva prilagođavaju dokumentaciju i odluke njegovim interesima, uključujući postupke pred stručnim i drugim povjerenstvima za nekoliko aktivnih eksploatacijskih polja.

Vugrinec je, pak, prema sumnjama, isplatio najmanje 70.000 eura te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda. Krasić mu je zauzvrat obećao da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog i pokrenuti javno nadmetanje za istraživanje mineralnih sirovina na traženom prostoru, pri čemu bi Vugrinčeva tvrtka bila odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, a ujedno je isposlovano i povećanje najveće godišnje eksploatacije kamena.

Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su, kako se doznaje, tajno nadzirali od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.

