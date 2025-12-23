FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLA ODLUKA /

Mikuliću produžen istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke

Mikuliću produžen istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Uz Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića istragom su obuhvaćeni vlasnici kamenoloma u Žakanju i Zagorju Ivica Vugrinec i Goran Večković

23.12.2025.
14:27
Ines Nastav
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikulić danas je produžen istražni zatvor zbog mogućnost utjecaja na svjedoke. 

Podsjetimo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je 22. studenoj odredio istražni zatvor za bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i njegova kuma, Dragana Krasića, zbog sumnje da su primili mito od 190.000 eura. 

Uz Mikulića i Krasića istragom su obuhvaćeni vlasnici kamenoloma u Žakanju i Zagorju Ivica Vugrinec i Goran Večković, koji su priznali su da podmićivali Mikulića i Krasića te su pušteni na slobodu. 

Detalji USKOK-ove akcije

USKOK sumnja da su Mikulić i Krasić, svjesni da ministarstvo po zahtjevima Večkovićevih i Vugrinčevih tvrtki vodi više postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, s njima sklopili koruptivan dogovor.

U zamjenu za novčane isplate i robne isporuke obvezali su se osigurati da postupanje Državnog inspektorata i ministarstva bude usklađeno s poslovnim interesima vlasnika kamenoloma, od povoljnih mišljenja povjerenstava do izbjegavanja štetnih inspekcijskih nalaza.

Krasić je pritom, prema sumnjama, davao detaljne stručne upute, dorađivao i naknadno ubacivao dokumente u spis kako bi zahtjevi rudarskih tvrtki izgledali potpunije i bili prihvaćeni.

Mikulić je planiranjem i usmjeravanjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu pazio da nadzori ne proizvode zapreke za izdavanje koncesija, proširenje eksploatacijskih polja i povećanje godišnje eksploatacije kamena.

USKOK navodi da je Večković Mikuliću i Krasiću u više navrata isplatio najmanje 120.000 eura, uz veće količine svježeg mesa te dostavu drvne građe i građevinskog materijala za Krasića i s njim povezane osobe.

Zauzvrat je, sumnja se, osigurano da službe ministarstva prilagođavaju dokumentaciju i odluke njegovim interesima, uključujući postupke pred stručnim i drugim povjerenstvima za nekoliko aktivnih eksploatacijskih polja.

Vugrinec je, pak, prema sumnjama, isplatio najmanje 70.000 eura te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda. Krasić mu je zauzvrat obećao da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog i pokrenuti javno nadmetanje za istraživanje mineralnih sirovina na traženom prostoru, pri čemu bi Vugrinčeva tvrtka bila odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, a ujedno je isposlovano i povećanje najveće godišnje eksploatacije kamena.

Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su, kako se doznaje, tajno nadzirali od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrija Mikulić će u narednih godinu dana primiti skoro 40 tisuća eura iz državne blagajne

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIGLA ODLUKA /
Mikuliću produžen istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke