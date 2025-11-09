Pavliček zatražio da se odgodi izložba 'Srpkinja' u Vukovaru: 'Kako ne bi došlo do eskalacije'

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u nedjelju je na svojem Facebook profilu objavio zahtjev za odgodu izložbe fotografija "Srpkinja" koja se treba održati u utorak.

Pavličekovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Zahtjev za odgodom izložbe u organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata Republike Srbije. U utorak, 11. studenoga 2025. predviđena je izložba fotografija pod nazivom 'Srpkinja' u prostorijama Srpskog kulturnog centra u Vukovaru", piše u objavi.

"Kako se nalazimo u Danima sjećanja na žrtvu Vukovara, u danima sjećanja na 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila u velikosrpskoj agresiji zahtijevam od organizatora da izložbu odgode van mjeseca studenog!", nastavlja Pavliček.

'Smatram to neprimjerenim'

"Svaka nacionalna manjina, pa tako i predstavnici srpske zajednice u Vukovaru imaju pravo na njegovanje svoje kulture i običaja, ali organizatori moraju biti svjesni da je mjesec studeni, mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda i to posebice u Vukovaru", dodaje gradonačelnik.

"Svaki pedalj grada Vukovara natopljen je krvlju hrvatskih branitelja, gotovo da nema hrvatske obitelji u Vukovaru koja tijekom studenog nije izgubila nekoga od svojih najmilijih, još uvijek tragamo za gotovo 300 nestalih naših sugrađana, još uvijek upravo ovih dana pokapamo posmrtne ostatke naših branitelja te stoga smatram NEPRIMJERENIM U DANIMA ŽALOSTI ORGANIZIRATI OVAKVE IZLOŽBE!", ističe Pavliček.

"Veliki dio Hrvata Vukovaraca gleda na ovakve i slične organizacije, posebice tijekom mjeseca studenog u Vukovaru, kao na vid provokacije. Kako do nepotrebne eskalacije, s obzirom na događanja diljem Hrvatske, ne bi došlo, kako bi upravo Pijetet prema žrtvi Vukovara ostao na prvom mjestu, molim sve da se upravo prema toj žrtvi odnosimo dostojanstveno!", zaključuje se u objavi.

