Selak Raspudić žestoko raspalila po Tomaševiću: ' Ovako nešto se nije usudio ni Bandić'

Saborska zastupnica sazvala je konferenciju za medije kako bi komentirala podneseni prijedlog o ocjeni ustavnosti organizacije dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, koji je danima glavna politička tema Hrvatske. Marija Selak Raspudić otvorila je konferenciju ističući kako Gradska skupština ima aktivne zastupnike koji neće dozvoliti omalovažavanje te institucije.

"Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, prejudicirao je što će Zagrebačka skupština odlučiti. Ovako nešto se nije usudio niti Milan Bandić, koji je bio poznat po takozvanom šerifskom upravljanju gradom", izjavila je Selak Raspudić, povlačeći paralelu s nacionalnom razinom.

"Zamislite da Andrej Plenković sutra dođe i kaže što će odlučiti Hrvatski sabor. Koji je smisao naše iduće sjednice i smisao rada Gradske skupštine ako nam gradonačelnik nekoliko tjedana prije same sjednice najavljuje što će Gradska skupština odlučiti", poručila je Selak Raspudić, koja je nadodala kako je takva izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića grubi nasrtaj na diobu vlasti u Zagrebu i nešto što je po svim demokratskim standardima nedopustivo.

'Spinovi i manipulacije'

Drugi dio konferencije Selak Raspudić posvetila je, kako je navela, "spinovima i manipulacijama" gradske vlasti, posebno u kontekstu nedavnog dočeka rukometaša i polemike oko nastupa Marka Perkovića Thompsona. Ustvrdila je da gradonačelnik obmanjuje javnost kada tvrdi da su njegove odluke utemeljene na važećim propisima i odlukama Gradske skupštine.

"Prvi spin koji se dogodio jest da je pitanje dočeka naših rukometaša pitanje pozdrava 'Za dom spremni' i odnosa prema njemu, a podsjetit ću da se radilo o ispunjavanju glazbene želje rukometaša koja se odnosi na jednu pjesmu koja nikome, pa ni gradonačelniku Tomaševiću, nije bila sporna", kaže Selak Raspudić. Dalje objašnjava kako se drugi spin odnosi na "uporno gradonačelnikovo ponavljanje da su njegove odluke utemeljene u odlukama Gradske skupštine i drugim važećim propisima Grada Zagreba".

Selak Raspudić navodi da je to laž, te da postoje samo dva dokumenta koja na neki način posredno mogu biti vezana s ovom situacijom. "Prvi je Zaključak Gradske skupštine. On je načelne prirode i odnosi se isključivo na sankcioniranje govora mržnje, što je samorazumljivo i što je inače ustavno preneseno. Druga odluka tiče se općih uvjeta Arene Zagreb, koji su mijenjani s ciljem da se Thompsonu onemogući drugi koncert", objasnila je.

'Nepostojeći propisi s političkom samovoljom'

Selak Raspudić smatra da se gradonačelnik poziva na nepostojeće propise kako bi opravdao vlastitu političku samovolju.

"Mi smo dovoljno politički dosljedni da nećemo pristati na spin u kojem se sve one koji se pozivaju doista na pravnu državu prozove sljedbenicima ustaštva. U Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, nema prostora za političku samovolju", poručila je, pozivajući novinare i građane da od gradonačelnika traže da konkretno pokaže gdje piše odluka na koju se poziva, a koja je primjenjiva na gradski trg.

Nadodala je kako gradom ne smije upravljati "lokalni šerif", nego osoba koja s Gradskom skupštinom provodi propise dok ih Gradska skupština donosi.

'Utočište političkih muljatora'

Također se osvrnula i na ulogu Ustavnog suda, izrazivši sumnju u njegovu neovisnost i opisujući ga kao "utočište političkih muljatora" i "parking za islužene političke kadrove". Unatoč tome, najavila je da će njezin klub podržati slanje Vladinog Zakona o prostornom uređenju na ocjenu ustavnosti, jer su, kako kaže, "principi najbitniji", čak i kada se ne slažu s lokalnom vlašću.

Na kraju je Selak Raspudić poručila da neće dopustiti narušavanje ugleda Gradske skupštine, kao ni, kako je rekla, spinove koji su svjesno proizvedeni od strane aktualne gradske vlasti oko teme koja uopće nije morala biti otvarana u ovom trenutku.

"Vrtimo se u ustaško-partizanskom krugu u koji nas se svjesno gura. Naši građani ne žele da ih se prisiljava na svrstavanje, već očekuju jasne odgovore i nekoga tko će ih ujedinjavati, a ne dijeliti prema vlastitom glazbenom ili ideološkom ključu", zaključila je Marija Selak Raspudić.

