Kostanjević iznenadio istražitelje: Kupio stan i aute, a 15 mjeseci nije trošio plaću

Nakon što je rano ujutro po nalogu USKOK-a krenula policijska akcija u sklopu afere Hipodrom, uhićene su tri osobe – Kosta Kostanjević, direktor Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, te osnivači zaštitarske tvrtke Eurolex zaštita, Domagoj i Slavko Galić. Istraga se temelji na sumnjama u višemilijunske malverzacije s napuhanim fakturama za zaštitarske usluge koje, prema prijavi, nikada nisu u potpunosti obavljene.

Kaznenu prijavu podnio je odvjetnik Anto Nobilo koji za RTL Danas komentira: "Ovo je tek početak. Ključne osobe koje su bile uključene u isisavanje novca su privedene, a sada slijedi utvrđivanje tragova novca. Ako se pokaže da je gotovina završila kod osoba iz političkog vrha – što se često događa u ovakvim slučajevima – možemo očekivati još iznenađenja", rekao je Nobilo.

Prema njegovim riječima, upravo je potpis gradonačelnika bio ključan za isplatu dodatnih dva milijuna eura iz gradskog proračuna za čuvanje Hipodroma. "Ne tvrdim da je gradonačelnik primio novac, ali on je svojom odlukom omogućio da se on isplati. Bez toga, do kaznenih djela ne bi došlo", istaknuo je Nobilo.

Sumnjivi poslovi i još sumnjiviji životni stil

Uhićeni Kosta Kostanjević, iako nije član platforme Možemo!, već bivši SDP-ovac, godinama djeluje unutar gradskih struktura. Prije nego je imenovan na čelo Ustanove za upravljanje sportskim objektima, vodio je kompleks Jarun. Upravo u vrijeme kada je sklopljen sporni ugovor s Eurolex zaštitom, prema informacijama koje je prvi objavio 24sata, Kostanjević kupuje trosobni stan u Zagrebu, nedaleko od sjedišta Ustanove kojom upravlja.

Radi se o stanu u Ulici Dragutina Golika, površine 76,5 četvornih metara. Upis hipoteke na stan od 144.000 eura vidljiv je u zemljišnim knjigama, a kredit je podignut upravo u lipnju 2023., netom prije potpisivanja ugovora s Eurolexom.

Iako su slični obrasci kupovine nekretnina kreditima viđeni i u drugim slučajevima sumnji u mito, pravosudne institucije zasad nisu potvrdile je li u ovom slučaju bilo takvog oblika prikrivanja porijekla novca.

Ipak, istražitelje je iznenadio promet po Kostanjevićevim računima – punih 15 mjeseci navodno nije dizao plaću niti ju trošio, što je neuobičajeno s obzirom na to da mu je supruga nezaposlena. U istom razdoblju, prema istim izvorima, podigao je kredite za kupovinu dvaju automobila, što dodatno otvara pitanje o njegovim stvarnim izvorima prihoda.

Inače, Kostanjević je prijavljen na adresi u Trnskom gdje je i vlasnik stana od 66 četvornih metara koje je naslijedio 2020. godine i postao formalni vlasnik. Nakon smrti oca je naslijedio i nekretnine u Petrinji i Glini.

