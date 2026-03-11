Stvarno? Novi vrhovni vođa i dalje se ne pojavljuje, ovako su to riješili u Teheranu...

Dva dana nakon što je proglašen novim vrhovnim vođom Irana, Modžtaba Hamenei još se nije pojavio u javnosti. Nije održao govor, nije se obratio na televiziji, a objavljeno je tek nekoliko starih fotografija, piše Iran International.

Dok su mu državni dužnosnici uputili čestitke, a pristaše režima organizirali skupove potpore, njegov izostanak potaknuo je brojne nedoumice.

Analitičari spominju nekoliko mogućih razloga: vlast možda priprema pažljivo režirano prvo obraćanje, Hamenei bi mogao upravljati državom kroz pisane poruke ili njegova odsutnost upućuje na dublje probleme unutar iranskog vodstva. Pojavile su se čak i pretpostavke da je možda ranjen u napadima u kojima je poginuo njegov otac.

Kartonska figura

U međuvremenu, Iran je pronašao naćin kako se snaći u ovoj situaciji. Teheran je organizirao vrlo neobičan javni čin lojalnosti, dok su se pristaše iranskog režima okupile na ceremoniji na kojoj su iskazale odanost Modžabi Hameneiju, novoimenovanom vrhovnom vođi zemlje. No umjesto da se pojavi osobno, Modžaba je na događaju bio predstavljen kartonskim likom u prirodnoj veličini, postavljenim na istaknutom mjestu, piše Matzav.

Državna televizija emitirala je snimke s Trga revolucije, na kojima se vide velike mase ljudi kako mašu iranskim zastavama i uzvikuju slogane podrške sinu pokojnog ajatolaha Alija Hameneija. Podsjetimo, Modžtab Hamenei nedavno je imenovan vrhovnim vođom nakon što je njegov otac poginuo u izraelskim zračnim napadima 28. veljače.

Je li ranjen?

U posljednjih nekoliko dana pojavila su se izvješća da je ranjen u zasebnom izraelskom napadu prošlog tjedna te da se od tada nije pojavljivao u javnosti. Neka izvješća tvrde da bi mogao biti i dalje bez svijesti, zbog čega se režim na ceremoniji oslonio na kartonsku figuru umjesto da riskira otkrivanje njegova stvarnog stanja.

Neobičan prizor dolazi u trenutku kada iransko vodstvo nastoji pokazati stabilnost usred sve intenzivnijeg sukoba s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Ubrzo nakon smrti Alija Hameneija, tvrdolinijaški klerici u moćnoj Skupštini stručnjaka brzo su imenovali Modžtabu novim vrhovnim vođom, nastojeći pokazati kontinuitet vlasti unutar režima.

Na ceremoniji su se mogli vidjeti zapovjednici Iranske revolucionarne garde i predstavnici savezničkih milicija kako javno iskazuju lojalnost Mojtabi, čime režim nastoji okupiti svoje pristaše i održati unutarnje jedinstvo.

