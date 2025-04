Anto Nobilo otkrio šokante stvari o aferi Hipodrom: 'Sve je krenulo još jučer...'

Dvije velike akcije USKOK-a na isti dan - nakon što je uhićen pjevač i suprug saborske zastupnice Mile Kekin, nešto kasnije tijekom dana doznalo se da USKOK provodi izvide i u aferi Hipodrom o kojoj je prošli tjedan na konferenciji za novinare govorio odvjetnik Anto Nobilo koji je bacio sumnju da se zaštitarskoj tvrtki na Hipodromu debelo pretplatio posao.

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u RTL-u Danas i komentirao ta dva slučaja.

Da nije bilo kave Nikice Jelavića (vašeg klijenta) i Mile Kekina do ovog ne bi došlo?

Da, to je podudarnost priče... Priča iz Istre je neka paralelna priča između Kekina i Nikice Jelavića. Ali vjerojatno - da nije bilo svjetla javnih reflektora i medija na Kekinu i Jelaviću - ne bi se pojavila ni priča iz Istre.

Je li Nikica Jelavić bio svjedok u ovom slučaju?

Ne znam.

Je li bio pozvan u USKOK na razgovor?

Ne znam.

Što je u stvari bilo na kavi?

To je bila banalna kava -po onome što ja znam. Imali smo paranoidnu reakciju gospođe Ivane Kekin i Sandre Benčić. Ništa se nije dogodilo nakon te kave. Mile je došao kući, i kad je rekao što je bilo, došlo je do paranoidne reakcije.

Zašto su se uopće našli na kavi?

Prema onome što sam ja doznao, ali ne mora biti da imam punu informaciju, radi informacije o jednoj pjesmi koja je napravljena prije 25 godina. Mislim da ju je Mile Kekin pjevao baš kad su Nikica Jelavić i dečki s Knežije bili u zatvoru. Zatim je bio neki spot, oni su sebe prepoznali, htjeli su znati je li se zaista radilo o njima, jer su oni u čelijama dosta dugo raspravljali.

Status Mile Kekina, koji je bio prvi na Facebooku, onda je točan?

Mislim da jest, to je bio razlog, bio je banalni razlog.

Tko je koga zvao? Je li to bio njihov prvi susret?

To morate Nikicu Jelavića pitati. Nikica Jelavić ima njegov broj, nazvao ga je i najnormalnije su se našli. Ništa se ne bi dogodilo da Benčić i Kekin nisu pomislili da je to urota HDZ-a, koji je htio slikati Kekina s Nikicom Jelavićem i po njihovoj zamisli bili bi kompromitirani. I onda su otišli na policiju i podnijeli prijavu za što? Za ništa. I tako je krenula ta čuvena kava.

Je li vama sporan tajming današnjeg događaja, kako to proziva oporba?

Tajming se uvijek propitkuje. Ja sam osobno propitkivao Bajićev tajming u prošlim vremenima i o tajmingu možemo govoriti, ali najvažnija stvar je imate li ili nemate dokaza. Ako imate dokaza, svaki je tajming dobar.

Mislite da ima dokaza?

Vjerojatno ima, ne bi se usudili krenuti. Što se tiče hipodroma - ima dokaza.

Vrlo brzo nakon vaše konferencije za medije, kad ste iznijeli dokumente i podnijeli kaznenu prijavu glavnom državnom odvjetniku, moje informacije govore da je USKOK pokrenuo izvide?

Ono što se ne zna, USKOK je još jučer saslušavao svjedoke, krenuli su sa izvidima, danas su krenuli s izvidima koji su malo javniji, ušči su u jednu ili dvije tvrtke i zatražili dokumentaciju. A to su morali napraviti jer smo imali informacije preko vikenda da osumnjičeni prepravljaju dokumentaciju. Ja sam tu informaciju glavnom državnom odvjetniku dostavio i to je vjerojatno bio poticaj.

Tko prepravlja?

Osumnjičenici.

Ali tko? Šest je njih u vašoj kaznenoj prijavi?

Neka to utvrdi USKOK, ne bih se previše petljao. Ja sam podnio kaznenu prijavu, sve kaznene dokaze pobrojao, dao sam možda i oko 25 svjedoka, ima dovoljno materijala.

Mislite da je gradonačelnik znao što se događalo?

Morao je znati, livada na hipodromu jednostavno ne može imati 100 zaštitara, ima jednu portu i ogradu, sve drugo je livada. Ljudi koji su tamo radili rekli su mi da je prijašnji direktor tu imao otprilike tri čovjeka i to je to.

Što kažete na Tomaševića koji je nakon konferencije rekao da je to vaš osobni interes?

To mu je neki PR-ovac rekao i on to ponavlja danima, ali to nije moj osobni stav. Kaznena prijava je bila moj osobni stručni stav, ali sad kad je državno odvjetništvo preuzelo i počelo provoditi izvide, procijenili su da ima elemenata za takvo postupanje.

Nije riječ o vašoj osvjeti?

Ne, nego o postupanju zbog postojanja sumnje u kazneno djelo. Sad postupa USKOK, ne ja.

Tko je jučer točno ispitan?

Znam da troje jest, ali ne smijem reći tko.