Nobilo o 'kickback sistemu': 'Bez potpisa gradonačelnika do ovih kaznenih djela ne bi došlo'

Rano jutros policija je po nalogu USKOK-a krenula u akciju uhićenja zbog afere Hipodrom. Osumnjičene su tri osobe - Kosta Kostanjević, direktor Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, te osnivači tvrtke Eurolex zaštita Domagoj i Slavko Galić.

Kaznenu prijavu za taj slučaj podnio je odvjetnik Anto Nobilo i to zbog sumnje u lažiranje broja angažiranih zaštitara i radnih sati. Tada je, stoji u prijavi, prikazano kako Hipodrom štiti 35 zaštitara u svakoj od tri smjene, a Kostanjević je, kako se navodi, izdao neistinite račune za usluge zaštite iznad 24 tisuće sati mjesečno iako ti poslovi nisu obavljeni, zbog čega je, tvrdi se u prijavi - Grad oštećen za dva milijuna eura.

S odvjetnikom Antom Nobilom koji je prijavu i podnio, razgovarala je naša reporterka.

Jeste li iznenađeni akcijom USKOK-a povodom vaše prijave?

Ne, ja sam to očekivao, bili su brzi. Držim da se radi o prvoj fazi očito je da su pokupili ključne osobe tvrtki koje su bile uključene u isisavanje novca. Nakon toga će vjerojatno ići utvrđivati kome je nošen novac koji je skinu s računa i pretvoren u keš. Ja bih rekao da nas u tom predmetu čeka još uzbuđenja.

Uzbuđenja u kojem smislu, mislite li da će doći do gradonačelnika?

Ja se nadam. Ja sam podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika, je li on primio novac ili ne ja ne znam. Ja ga nisam optužio za primanje novca, ali jesam da je svjesno pomogao drugima da izvlače novac jer je on dao dva milijuna izvanrednih sredstava iako je morao znati da za čuvanje one livade na Hipodromu nije potreban toliki novac. Da on nije dao taj novac svojim potpisom kao gradonačelnik do ovih kaznenih djela ne bi došlo.

Mislite li da će ljudi koji su sad uhićeni prokazati njegove najbliže suradnike?

To uvijek tako ide. Ako izvlačite državni ili društveni novac i pretvarate ga u protuzakoniti prihod tvrtki on se uvijek vraća onome tko ga je izvorno dao. to je taj kickback sistem. Ja vama dam novac za nepostojeću uslugu, vi taj novac izvučete s računa i naravno da me morate nagraditi. Uvijek se tako radilo i opravdana sumnja postoji da se i u ovom slučaju tako radilo, ali druga stvar su dokazi. meni se čini da ljudi koji su sada uhićeni i koji će se možda uskoro predati, a u BiH su imaju interes dokazati da taj novac nije kod njih završio. Ako surađuju vjerojatno će imati priliku za nagodbu i izbjeći će povrat novca. Nije samo dovoljno da budu osuđeni i da odleže zatvor nego taj novac koji je skinut treba vratiti.

