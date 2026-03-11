FREEMAIL
OSTAVLJEN U ŠUMI /

Srpski zapovjednik osumnjičen za ratni zločin u Brotnji: Ranjenog vojnika izveli iz kolone i ubili

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Prema navodima policije, nakon što su ranjenog vojnika zarobile snage pod osumnjičenikovim zapovjedništvom, u mjestu Brotnja su ga izveli iz kolone i ubili s više hitaca iz vatrenog oružja, ostavivši tijelo u šumi

11.3.2026.
11:12
Hina
Sasa Miljevic/PIXSELL
Zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 77-godišnjeg bivšeg zapovjednika srpskih paravojnih postrojbi, nedostupnog hrvatskom pravosuđu, zbog sumnje da je u kolovozu 1995. godine na području općine Gračac bio odgovoran za ubojstvo zarobljenog i ranjenog hrvatskog vojnika.

Prema navodima policije, nakon što su ranjenog vojnika zarobile snage pod osumnjičenikovim zapovjedništvom, u mjestu Brotnja su ga izveli iz kolone i ubili s više hitaca iz vatrenog oružja, ostavivši tijelo u šumi.

Tereti ga se da, iako je kao pukovnik imao potpunu kontrolu nad podređenima, nije poduzeo ništa kako bi spriječio usmrćenje zarobljenika niti je kasnije kaznio počinitelje, čime je svjesno pristao na posljedice zločina i postupio protivno Ženevskoj konvenciji. Kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, izvijestila je policija.

