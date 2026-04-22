Ovako ćemo se voziti u budućnosti? 'Izuzetno impresivno iskustvo za vozača i putnike'

Kia je na Tjednu dizajna u Milanu predstavila sve detalje svog konceptnog automobila Vision Meta Turismo. Kako navode u Kiji, koncept Vision Meta Turismo utjelovljuje njihovu futurističku viziju razvijenog pristupa mobilnosti.

"Dizajn kombinira dinamične vozne performanse s interijerom inspiriranim salonskim stilom, odajući počast brzini i eleganciji putovanja na duge relacije iz 1960-ih. Vision Meta Turismo najavljuje značajnu promjenu u korisničkom iskustvu, spajajući naprednu tehnologiju i privlačno emocionalno iskustvo", navode u Kiji.

Karim Habib, izvršni potpredsjednik i voditelj globalnog dizajna u Kiji, kazao je kako Vision Meta Turismo označava značajnu prekretnicu, pokazujući kako Kijina filozofija dizajna 'Opposites United' također oblikuje buduću viziju mobilnosti.

"Usklađujući duh putovanja na duge relacije iz 1960-ih s neograničenim mogućnostima impresivnog digitalnog iskustva, stvorili smo vozilo koje nadilazi granice tradicije. Vision Meta Turismo fizička je manifestacija Kijinog kontinuiranog nastojanja da napreduje – spajajući smjeli dizajn i sofisticiranu tehnologiju – kako bi transformirao električnu mobilnost u duboko emocionalno i privlačno iskustvo. Ovaj koncept utjelovljuje Kijinu viziju budućnosti u kojoj mobilnost nije samo stvar odredišta, već stvaranja prostora usmjerenih na čovjeka koji angažiraju, stimuliraju i inspiriraju naše kupce na načine koje još nismo mogli zamisliti", rekao je Habib.

Ključne značajke?

Filozofija dizajna spaja neočekivane parove kako bi otkrila nove perspektive; interakcije koje se događaju kroz napetost, sklad i dinamiku. Utjelovljujući ove vrijednosti, Vision Meta Turismo je suvremena reinterpretacija triju ključnih iskustava.

- Vožnja s visokim performansama

- Sveobuhvatna digitalna interakcija

- Prostor i udobnost poput salona

Filozofija 'Opposites United'

Kijina dizajnerska filozofija, 'Opposites United' ('Ujedinjene suprotnosti'), vidljiva je u dizajnu koncepta, gdje se meke površine susreću s tehničkom geometrijom. Ekstremna arhitektura koncepta s kabinom pomaknutom prema naprijed podupire naprednu, elegantnu siluetu s niskim i širokim profilom odjevenim u 'meki geometrijski' površinski jezik.

Fasetirane površine s mekim prijelazima stvaraju snažne, konstantne jezgre – vidljive kada svjetlost padne na karoseriju – naglašavajući ravnotežu između osjetljive skulpture i tehničke preciznosti za futurističku estetiku koja djeluje precizno obrađeno i prirodno fluidno. Ovo je jasno utjelovljenje Kijine dizajnerske filozofije „Opposites United“, gdje se naizgled kontradiktorni elementi spajaju kako bi stvorili transformativnu novu dizajnersku paradigmu.

Dizajnerske značajke

Nizak prednji dio koncepta naglašava njegovu arhitekturu s kabinom pomaknutom prema naprijed, s odrezanim donjim dijelom koji ima crni tehnički umetak, u kojem se nalaze futuristički funkcionalni elementi automobila, a istovremeno se ističe njegova lebdeća estetika i visokoperformansni karakter.

Stražnji dio automobila prelazi iz mekih, tečnih krivulja u oštar, skraćeni rep s oštrim stražnjim rubom dizajniranim za poboljšanje aerodinamičke učinkovitosti i stabilnosti pri velikim brzinama. Središnja točka je ultra tanki LED svjetlosni potpis. Horizontalna svjetlosna oštrica obavija stražnje kutove, naglašavajući njegovu vizualnu širinu i naglašavajući nisko težište automobila. Geometrijske linije koncepta protežu se prema gore u široki stakleni krov. Kroz geometrijske staklene oblike vidljiv je unutarnji prostorni okvir, sastavljen od tankih strukturnih elemenata koji prenose snagu i lakoću.

Koji su drugi elementi inspirirali dizajn?

Kijini dizajneri inspiraciju su crpili iz mlaznih zrakoplova. Izbočina nalik krilu pričvršćena na zrakoplov ispred glavnog krila inspirira oblik strukture koja sadrži tehničke elemente poput gornjeg prednjeg svjetla i stražnje kamere. Donje zatamnjeno područje sprijeda sadrži tehničke značajke, uključujući svjetla i kamere, te naglašava grafiku svjetala u X-konfiguraciji, a istovremeno dodatno pojačava dojam lebdećeg tijela.

Kako unutrašnjost evocira novo doba mobilnosti?

Unutrašnjost, dizajn uvodi paradigmatsku promjenu u korisničkom iskustvu kroz naprednu digitalnu tehnologiju, stvarajući izuzetno impresivno iskustvo za vozača i suvozača kroz jedinstvene i inovativne elemente dizajna i prostran raspored. Koncept Vision Meta Turismo također nudi dva različita rasporeda sjedala i prostora za vozača i suvozača. Vozačko sjedalo i prostor koncepta Vision Meta Turismo dizajnirani su za fokusirano i funkcionalno uranjanje; namjenski izrađeni kako bi omogućili duboku koncentraciju za volanom i pružili vozačke atribute sljedeće generacije.

- Ultra tanka, profinjena instrumentna ploča

- Lagana konstrukcija okvira sjedala optimizirana za sportsku vožnju

- Mrežasta tkanina dizajnirana za protok zraka

Konceptno suvozačko sjedalo Vision Meta Turismo koristi isti oblik i mrežaste materijale kao i vozačevo sjedalo kako bi se održao vizualni sklad, no strukturno je drugačije kako bi pružilo opuštenije i emotivnije iskustvo.

- Položaj sjedenja nalik salonu

- Optimalan položaj za uživanje u AR sadržaju putem 3D HUD-a

- Rotira se za 180 stupnjeva kada vozilo miruje, omogućujući suvozaču interakciju licem u lice s putnicima na stražnjim sjedalima

Kako Vision Meta Turismo pruža dinamično i visceralno iskustvo vožnje?

Dizajn interijera Vision Meta Turismo uvodi dodatne slojeve uzbuđenja u vožnju električnih vozila putem niza analognih kontrolera koji koriste digitalne tehnologije za pružanje haptičke povratne informacije i fizičke simulacije. Kao dodatne značajke, odabrani kontroleri mogu se besprijekorno integrirati u minimalističku središnju strukturu unutar kokpita i, kada se aktiviraju, omogućuju trenutni pristup njihovim funkcijama.

Virtualni mjenjač brzina ‘Joystick’

- Stvara osjećaj mijenjanja brzina kako bi intenzivirao iskustvo vožnje

- Emotivni virtualni zvukovi motora i prateće vibracije

- Vozaču daje osjećaj sjedinjenosti s automobilom na cesti

'Button' kontrola pokretanja i tipka GT Boost

- Buđenje pune snage

- Pruža trenutni nagli porast ubrzanja

Virtualni zvuk motora i kontrola pokreta vožnje pomoću 'Dial'

- Omogućuje jednostavno i intuitivno podešavanje načina rada automobila

- Podešava virtualni odziv motora, osjetljivost ovjesa i cjelokupni osjećaj vožnje

- Omogućuje vozaču personalizaciju vlastitog stila

Kako se razvio upravljač?

Inspiriran igraćim kontrolerima, koncept sadrži novu interpretaciju upravljača koja utjelovljuje Kijinu viziju sljedeće generacije intuitivnih sučelja, spajajući modernu sofisticiranost i tehničku preciznost. Volan služi kao središnje sučelje putem kojeg korisnici mogu komunicirati s tri različita načina digitalnog iskustva: Speedster, Dreamer i Gamer – pojedinačni načini koji poboljšavaju korisničko iskustvo ovisno o okruženju i scenariju vožnje. Ovaj prijelaz s funkcionalnog alata na emotivno sučelje oblikuje korisničko iskustvo, premošćujući emocije i tehnologiju u budućnosti mobilnosti. Svaki od tri načina pruža jedinstveno privlačno korisničko iskustvo.

Speedster

Fokusira se na pružanje iskustva brzine tijekom sportske vožnje na način koji vozači mogu stvarno osjetiti, umjesto da ga jednostavno predstavi kao brojeve.

- Širokokutni head-up zaslon s obogaćenom stvarnošću (AR HUD) simulira impresivno vizualno iskustvo

- Dinamički sekvencijalni svjetlosni i zvučni efekti

Dreamer

Aktiviran prvenstveno u živahnim urbanim okruženjima, koncept istražuje virtualne slojeve kako bi pružio impresivno iskustvo jedinstveno za putnike Vision Meta Turismo.

- AR HUD

- AR naočale

Gamer

Aktivira se u parkirnim okruženjima kako bi se naglasila stalna veza između vozila i korisnika te se u njoj moglo uživati s prijateljima čak i nakon pauze ili završetka putovanja.

- Virtualne utrke pomoću AR HD-a i volana

- Vanjski projektor stvara središte za grupne igre

Gdje i kada se može pogledati Vision Meta Turismo?

Vision Meta Turismo može se pogledati uz niz konceptnih modela Kia EV na sajmu Salone dei Tessuti u Milanu. Izložba će biti otvorena za posjetitelje do nedjelje, 26. travnja.

