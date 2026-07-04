Keleminec opet pred stanom Dalije Orešković! Dočekala ga je gorko-slatka zakuska...

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama nakon što je predsjednik A-HSP-a Josip Keleminec u subotu ujutro ponovno prosvjedovao ispred njezina doma. U objavi je poručila kako smatra da njegovi prosvjedi nemaju veze sa zaštitom interesa hrvatskih branitelja te je za cijelu situaciju prozvala premijera Andreja Plenkovića i HDZ.

"Da je Kelemincu stalo do branitelja, u čije ime navodno prosvjeduje, ne bi bio ovdje, već bi prosvjedovao ispred Hrvatskog sabora protiv HDZ-ove većine koja je nedavno odbila prijedlog stranke Možemo, kojeg sam i ja podržala, da se ispravi nepravda prema braniteljima koji primaju manje mirovine, iako su nakon Domovinskog rata ostvarili i mirovinski staž te uplaćivali u sustav mirovinskog osiguranja", napisala je Orešković.

Dodala je kako smatra da Keleminec "napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji Hrvatske", ističući da se prosvjed održava uz prisutnost policije.

'Plenkoviću je u interesu da je Keleminec tu'

Orešković se osvrnula i na raniji incident tijekom Keleminčeva prosvjeda ispred doma roditelja Borisa Dežulovića.

"Da je država postupila po prijedlogu splitske policije, Keleminec danas ne bi bio ovdje. No Plenkoviću je u interesu da je Keleminac danas tu", ustvrdila je.

Kako bi, kaže, naglasila apsurd situacije, Orešković je Kelemincu pripremila "Keleminčevo", ponudivši mu Domaćica kekse i pelinkovac uz prigodnu poruku koju je objavila uz fotografiju.

"Za Keleminca i prosvjednike,

Slobodno se poslužite s Domaćica keksima i Pelinkovcem.

Domaćicu proizvodi Kraš, nazvan po Josipu Krašu, Pelinkovac proizvodi Badel, nazvan po Marijanu Badelu. Obje tvornice nose naziv po čuvenim komunistima i dan danas su uspješni brend. Je li vama Domaćica komunistički keks, a Pelinkovac komunistički pelin?

Ako vam se svide, ne paničarite. Do sada nije zabilježen nijedan slučaj da je netko nakon njihove konzumacije postao član Partije", stoji u poruci prosvjednicima.

Foto: facebook dalija oreskovic

Povijesna lekcija uz gorko-slatku zakusku

Dalija Orešković u svojoj poruci ekstremno desnim prosvjednicima nadalje piše:

"Možda Domaćica i Pelinkovac pomognu da shvatite da to što i u ovoj današnjoj državi konzumiramo brojne blagodati koje su stvorene u bivšem sustavu, ne znači da žalimo za Jugoslavijom. Kapitalisti su preuzeli infrastrukturu i recept, i bez stigme zadržali naziv po partizanima i komunistima, jer im brend donosi profit.

Ujedno, Josip Kraš i Marijan Badel su na povijesnoj lenti vremena nama kao državi na ponos, a ne na sramotu kao što je to bio Ante Pavelić čiji poklič izvikujete i nosite na HOS-ovoj zastavi.

Ako Vam baš zbog toga što je Hrvatska država izgrađena na temeljima antifašizma smeta ime na kutiji ili boci, zatvorite oči i potegnite naiskap. Ne bi vam valjda bilo prvi put. Ali ako primijetite iznenadnu želju za petoljetkom, samoupravljanjem ili pjevanjem Internacionale, vjerojatno ste pretjerali u količini, potražite pomoć.

Stol i stolnjak ostavite tu gdje ste ga našli, nacionalizacija više nije na snazi", stoji u poruci Dalije Orešković.

Ni u post scriptumu zastupnica DOSIP-a nije ostala dužna Kelemincu i njegovoj družini. "Da je barem opstalo više tvornica koje su u prošlom sustavu zapošljavale domaće radnike, pa makar nosile nazive po partizanima i komunistima. Bilo bi nas Hrvata više i imali bi više. Možda bi i za vas bilo nekog pametnijeg posla, od ovog sramotnog uznemiravanja moje obitelji i susjeda", zaključuje.