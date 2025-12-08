KBC Split o stanju ozlijeđenog policajca: 'Nastavljamo s intenzivnim liječenjem'

Policajac (59) kojeg je prošli tjedan u Splitu nožem napao i teško ozlijedio mlađi punoljetnik (18), u ponedjeljak se nalazi u stabilnijem stanju, navode iz KBC-a Split, no dodaju da je njegovo zdravstveno stanje i dalje je iznimno teško, kritično i životno ugrožavajuće.

"Nastavljamo s procesom intenzivnog liječenja, a pokušaj odvajanja od respiratora razmotrit će se kada liječnički tim procijeni da su za to ispunjeni medicinski uvjeti", kažu iz KBC-a Split.

Detalji napada

Podsjetimo, policajca je mlađi punoljetnik (18) prošlu srijedu više puta izbo nožem na području Bilica u Splitu. RTL Danas ranije je izvijestio da je mlađi punoljetnik prije napada prijetio da će usmrtiti svoje ukućane koji su potom pozvali policiju. Policija ga nije zatekla kod kuće roditelja, a prema informacijama Sindikata policije, napadač je poznavao žrtvu.

Neslužbeno smo doznali da je uhićeni 18-godišnjak primljen na Odjel psihijatrije splitske bolnice. Pretpostavlja da je napadnuti policajac išao kući, i na cesti primijetio mladića kojeg je nehotice prije toga prijavila obitelj te ga je pokušao zaustaviti.

Županijsko državno odvjetništvo napad je okvalificiralo kao pokušaj teškog ubojstva te će radi utvrđivanja svih okolnosti događaja biti provedeno kriminalističko istraživanje.

