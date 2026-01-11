Jezive riječi tinejdžerice na sanjkama par trenutaka prije užasa: 'Reci mu da uspori'

Dvije tinejdžerice u Srbiji teško su ozlijeđene u bizarnoj nesreći kada je na njih naletio automobil nakon što su pale sa sanjki koje je vuklo drugo vozilo.

Tragična nesreća dogodila se u četvrtak kasno navečer u selu kod Kraljeva u središtu Srbije. Djevojke od 16 i 17 godina prevezene su u kraljevačku bolnicu. Jedna je zadobila teške ozljede potkoljenice, a druga ozljedu glave, prenosi Telegraf.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi užasna nesreća, a zbog uznemirujućeg sadržaja ju nećeo objaviti. Tinejdžer L.P. (19) vukao je automobilom djevojke na sanjkama po snijegom zatrpanom putu. Zabava je krenula po zlu kada su izgubile ravnotežu i pale sa sanjki, a na njih je naletio drugi automobil.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oba vozača su uhićena

Za volanom je bio 35-godišnji Đ.J. koji je vozio iza njih kako bi ih zaštitio od naleta drugih vozila.

"Reci mu da uspori", čuje je kako jedna tinejdžerica viče trenutak prije nesreće.

Uznemirujuću snimku objavio je novinar Mladen Mijatović uz upozorenje: "Nikada ne radite nešto slično. Jedan auto vuče djevojke na sanjkama dok ih drugi 'osigurava' da ne naleti netko na njih. Međutim, nije lako zaustaviti vozilo po snijegu, ali se lako dogodi nesreća".

Oba su vozača uhićena te ih se tereti za teško kazneno djelo protiv sigurnosti u prometu.

Osim što je ugrozio živote mladih djevojaka, L.P. je također prekršio pravila probne vozačke dozvole i vukao zabranjeni teret kroz noć.

POGLEDAJTE VIDEO: Ulice očišćene i posoljene, no tu nastaje novi problem: 'Otvaraju se rupe...'