Kazne i do 2700 eura: Vozači, pazite na ove stvari ako idete put

Godišnji odmori odavno su u mislima svih koji rade. Planiraju se putovanja na more, vade se ušteđevine iz kasica, a da ne biste bespotrebno ostali bez dijela novca izdvojili smo kazne u Hrvatskoj za pojedine prometne prekršaje.

Vožnja u suprotnom smjeru

Ako se vozač na autocesti, brzoj cesti ili cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila kreće kolničkom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera - kaznit će ga se u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Uz to, vozač će prema Zakonu dobiti od šest do 12 mjeseci zabrane vožnje i kaznene bodove.

Ograničenja brzine

Najveća dopuštena brzina u naselju je 50 km/h, osim ako prometni znak dopušta više, a to je do 80 km/h. Najteži prekršaj kada je riječ o brzini plaćaju oni koji voze brže od 50 km/h više od propisane brzine. Za one koji su uhvaćeni u tom prekršaju - slijedi kazna od 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Nešto manja kazna je za one koji voze od 30 do 50 kilometara više - od 390 do 920 eura, dok će 130 eura kazne platiti oni koji voze između 20 i 30 km/h brže od dopuštene brzine. Ako vozač prekorači brzinu za od 10 do 20 km/h - kazna je 60 eura, a za prekršaj do 10 km/h više - iz svog će džepa dati 30 eura. A ako vozač ponovi prekršaje, ostat će i bez vozačke na od tri do 12 mjeseci.

Propisane su kazne i za one koji jure cestama izvan naselja. Najveće su dopuštene brzine 130 km/h na autocestama, 110 km/h na brzim cestama, a 90 km/h na ostalim cestama. Ako vozač stisne gas i vozi 10-30 km/h više - dobit će kaznu od 60 eura, ako nagazi 30-50 km/h više od dopuštene - propisana kazna je 260 eura, a ako vozi i više od 50 km/h brže od dopuštenog, kazne se kreću od 660 do 1990 eura. Takve vožnje imaju i svoje posljedice, pa ako vozač prekorači za više od 50 km/h od dopuštene brzine - dobit će tri negativna prekršajna boda, a za ponavljanje takvog jurcanja - dobit će i zabranu upravljanja vozilom.

Promet na raskrižju

Vozač na raskrižju cesta iste važnosti koji skreće ulijevo mora propustiti vozilo koje dolazi s desne strane i propustiti vozilo iz suprotnog smjera ako skreće lijevo ili zadržava smjer kretanja, osim ako znak kaže drugačije. Vozači trebaju i propustiti vozilo na tračnicama, bez obzira na to s koje strane dolazi, osim ako znak kaže drugačije. Također, u raskrižju vozač treba propustiti i vozila s prednošću prolaska. Ako vozač prekrši ova pravila, slijedi novčana kazna od 390 do 920 eura, ali i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od najmanje tri mjeseca ako prekršaj počini opet ili čak šest mjeseci ako prekršaj ponovi više puta. Ni ovdje vozač neće proći bez prekršajnih bodova.

Na raskrižjima sa semaforima crveno svjetlo znači zabranu prolaska, zeleno dopušta prolaz, a žuto (kad je upaljeno samo) nalaže da osoba ne ulazi u raskrižje ako se može sigurno zaustaviti prije njega. Vozač koji prođe kroz crveno svjetlo može biti kažnjen s 390–920 eura, a ako to učini bez usporavanja ili na više crvenih signala, kazna je 1320–2650 eura ili do 60 dana zatvora. Naravno, predviđena je i zabrana vožnje od tri do 12 mjeseci, ovisno o ponavljanju prekršaja i do šest negativnih prekršajnih bodova.

Pretjecanje i obilaženje

Vozač smije pretjecati i obilaziti samo ako ne ugrožava druge sudionike u prometu i ako ima dovoljno prostora da to napravi. Pretječe se s lijeve strane, a zabranjeno je u nepreglednim zavojima, tunelima, na mostovima, prijevoju, pješačkim prijelazima, željezničkim prijelazima bez branika, raskrižjima, kao i prolazak kroz kolone slalom vožnjom. Vozač mora omogućiti pretjecanje i ne smije povećavati brzinu dok ga netko pretječe. Nakon pretjecanja mora se sigurno vratiti u traku. Kazne za nepropisno pretjecanje kreću se od 30 do 920 eura, uz mogućnost zabrane vožnje i upis negativnih bodova, ovisno o težini prekršaja i učestalosti ponavljanja.

Obveze prema pješacima

Vozači su dužni zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza kada prometnim znakom imaju zabranu prolaska i propustiti pješake koji dolaze na prijelaz. Ako nema semafora ili prometnog znaka, vozač se mora približavati prijelazu sigurnosnom brzinom i ne smije pretjecati vozila koja staju ispred prijelaza radi propuštanja pješaka. Skrećući na cestu bez označenog prijelaza, vozač također ne smije ugroziti pješake na kolniku. Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji svoje vozilo ne zaustavi ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz. I u ove su prekršaje uključeni kazneni bodovi.

Vožnja tunelom i zaustavne trake

Putovanja često uključuju i vožnju tunelom, a vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ondje ne smije zaustavljati niti parkirati vozilo niti se smije polukružno okretati ili se vozilom kretati unatrag. Ako to prekrši, morat će platiti od 130 do 360 eura kazne. U vožnji tunelom, potrebno je i upaliti svjetla, a u suprotnom - i za to je spremna kazna od 60 eura.

Gužve na putu često su neizbježne, ali budite strpljivi i ne pomišljajte na vožnju zaustavnom trakom. Jedna je to od najopasnijih radnji na autocesti. Osim kazne od 260 eura, postoji rizik i za vlastitu sigurnost i sigurnosti drugih

Vozač mora biti sposoban

Prema Zakonu, vozač u prometu mora biti tjelesno i duševno sposoban za upravljanje vozilom te posjedovati potrebno znanje i vještine. Tijekom vožnje obvezan je sjediti na vozačkom sjedalu i upravljati vozilom. Zabranjeno je upravljanje vozilom u stanju umora, bolesti ili bilo kakvog psihofizičkog stanja koje umanjuje sposobnost sigurne vožnje. Za nepoštivanje ovih pravila predviđene su novčane kazne do 920 eura, a vozač može dobiti i do tri negativna prekršajna boda.

Alkohol

"Vozač vozila C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H, instruktor vožnje, mladi vozač, kao i vozač vozila B kategorije kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe (taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.), ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola. Vozač vozila kategorije A1, A2, A, B, BE, F, G i AM ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka", stoji u Zakonu.

U prvom slučaju, ako vozač u krvi ima alkohola do 0,50 g/kg, dobit će kaznu od 80 eura, a ako ima od 0,50 do 1,00 g/kg više od dopuštenog, kazna se penje i do 660 eura. Ako napuše i više od toga, kazna ide i do 2650 eura, a moguća je i zatvorska kazna u trajanju do 60 dana. Tolika je i kazna ako je vozač pod utjecajem droga ili lijekova. Tu su još i druge posljedice - zabrana upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi.

Policija ima ovlasti provoditi testiranja vozača i drugih sudionika u prometu na prisutnost alkohola, droga i lijekova koji utječu na sposobnost vožnje. Ako postoji sumnja, mogu ih odvesti na vađenje krvi, urin ili liječnički pregled, a odbijanje suradnje može rezultirati kaznom do 2.650 eura ili 60 dana zatvora te zabranom vožnje i negativnim bodovima.

Kazna i za otvoren prozor

Tijekom ljeta, mnogi vozači automobile na cesti ostavljaju kao bicikle - neosigurano, a mnogi i otvore prozore nakon što im je auto dan proveo na suncu. Ipak, prije nego što napusti vozilo, vozač treba poduzeti sve mjere da spriječi vozilo da samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno, što uključuje: isključiti motor, zatvoriti prozore, zaključati vozilo i uzeti ključeve. Ako to ne napravi, slijedi kazna od 30 eura.

A kaznu možete dobiti i ako vozite s otvorenim prtljažnikom. Morat ćete izdvojiti 30 eura za kaznu ako tako vozite ili ako iz njega vise stvari ili nisu pravilno osigurane, pa čak i ako se ne vidi registracija - i to je prekršaj. Tako da ako putujete, recimo, do plaže i vučete za sobom stvari, osigurajte dovoljno mjesta u gepeku da vam sve stane i proučite zakon prije nego što vam netko potencijalno naplati kaznu.

Korištenje mobitela i (ne)korištenje pojasa

Vozač za vrijeme vožnje ne smije koristiti mobitel ni druge uređaje na način koji umanjuje sigurnost upravljanja. Ako to ipak odluči učiniti, propisana je kazna od 130 eura. No, treba napomenuti da se ovo ne odnosi na upotrebu naprava koje omogućuju korištenje mobitela bez upotrebe ruke.

Vozač i putnici za vrijeme vožnje moraju koristiti sigurnosni pojas, osim osoba s liječničkim uvjerenjem da to ne mogu iz zdravstvenih razloga. Za djecu je posebno propisano kako se trebaju voziti - u Zakonu stoje posebni uvjeti ovisno o visini djece i o korištenju sjedalica.

