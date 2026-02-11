Kardiokirurg Zvonimir Ante Korda novi je ravnatelj HZZO-a

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada je u srijedu imenovala kardiokirurga Zvonimira Antu Kordu novim ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), potvrđeno je u srijedu iz Vlade.

Korda na čelo HZZO-a dolazi nakon iznenadne smjene dugogodišnjeg ravnatelja Luciana Vukelića krajem studenoga prošle godine. Nakon njegove smjene funkciju vršitelja dužnosti preuzeo je Hrvoje Šušković, koji se na natječaju istodobno kandidirao i za ravnatelja i za zamjenika ravnatelja.

Natječaj za ravnatelja HZZO-a zaključen je sa šest prijava, a četiri kandidata zadovoljila su sve formalne uvjete. Iako se čekao završetak formalne procedure i službeni prijedlog Ministarstva zdravstva, Kordu se od početka neslužbeno u medijima spominjalo kao glavnog favorita.

Bogato iskustvo

U prilog njegovu izboru navodi se iskustvo rada u različitim segmentima zdravstvenog sustava – u javnom i privatnom sektoru. Radio je u KBC-u Zagreb, potom desetak godina u Klinici Magdalena, a prije nekoliko godina vratio se u KBC Zagreb, gdje je vodio Odjel za kirurgiju stečenih srčanih bolesti.

Unatoč tome, njegov životopis nije javno dostupan, a o njegovom upravljačkom iskustvu zasad se malo zna. Izvan stručnih krugova kardiokirurga, koji ga opisuju kao kvalitetnog i predanog liječnika, njegovo ime do sada nije bilo osobito prisutno u javnom prostoru.

Pred novim ravnateljem stoje brojni izazovi – od stabilnosti financiranja zdravstvenog sustava i odnosa s bolnicama i domovima zdravlja, preko kontrole troškova i upravljanja listama čekanja, do provedbe daljnjih reformskih mjera u suradnji s Ministarstvom zdravstva. HZZO je pritom ključna institucija zdravstvenog sustava, čiji proračun ove godine iznosi osam milijardi eura.

