FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT NA SUDU /

Kaos usred zagrebačkog suda: Morali ga svladavati, završio je s lisicama

Kaos usred zagrebačkog suda: Morali ga svladavati, završio je s lisicama
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Nakon dovršene istrage podnesena je kaznena prijava zbog prisile prema službenoj osobi

26.8.2026.
21:19
Jaga Komazec
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Muškarac (50) uhićen je nakon incidenta u zagrebačkoj Palači pravde u Ulici Grada Vukovara.

U utorak oko 13.30 sati ušao je u zgradu bez zaustavljanja i oglušio se na zapovijedi dvojice zaposlenika. Nakon što su ga zaustavili, počeo je verbalno negodovati i odgurnuo jednog od njih.

Zaposlenik je potom upotrijebio tjelesnu snagu i lisice kako bi spriječio daljnji napad te je pozvao policiju.

Policajci su 50-godišnjaka uhitili na mjestu događaja i priveli na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršene istrage podnijeli su protiv njega kaznenu prijavu zbog prisile prema službenoj osobi te ga predali pritvorskom nadzorniku.

Pu ZagrebačkaOpćinski Građanski Sud U ZagrebuPalača PravdeNapad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike