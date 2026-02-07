Nakon sinoćnja dva, jutros novi slab potres kod Zagreba: 'Tutnjava par sekundi'

Zagreb i okolicu su u petak navečer 'prodrmala' dva slabija potresa.

Prvi je bio u 20.43 magnitude 1,5 po Richteru, a epicentar je bio 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska.

"Podrhtavanje od četiri sekunde", napisao je jedan korisnik.

Četiri minute kasnije, još jedno lagano podrhtavanje od 1,1 stupanj po Richteru. Epicentar je bio na dubini od dva kilometra, 35 kilometara jugoistočno od Zagreba i 23 kilometra jugoistočno od Velike Gorice.

Jutro novi potres

No ni tu nije stalo. Jutros oko 4.44 sata, 40 kilometara jugoistočno od Zagreba ponovno je zatreslo. Magnituda je iznosila 1,6 po Richteru, a netko od korisnika je napisao:

"Tutnjava par sekundi...".

POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.