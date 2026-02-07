FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TLO PONOVNO PODRHTAVALO /

Nakon sinoćnja dva, jutros novi slab potres kod Zagreba: 'Tutnjava par sekundi'

Nakon sinoćnja dva, jutros novi slab potres kod Zagreba: 'Tutnjava par sekundi'
×
Foto: Emsc

Podsjetnik na loša vremena

7.2.2026.
7:21
danas.hr
Emsc
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagreb i okolicu su u petak navečer 'prodrmala' dva slabija potresa

Prvi je bio u 20.43 magnitude 1,5 po Richteru, a epicentar je bio 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska. 

"Podrhtavanje od četiri sekunde", napisao je jedan korisnik.

Četiri minute kasnije, još jedno lagano podrhtavanje od 1,1 stupanj po Richteru. Epicentar je bio na dubini od dva kilometra, 35 kilometara jugoistočno od Zagreba i 23 kilometra jugoistočno od Velike Gorice. 

Jutro novi potres

No ni tu nije stalo. Jutros oko 4.44 sata, 40 kilometara jugoistočno od Zagreba ponovno je zatreslo. Magnituda je iznosila 1,6 po Richteru, a netko od korisnika je napisao:

"Tutnjava par sekundi...".

POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.

Potres ZagrebPotresZagrebRichterMagnituda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx