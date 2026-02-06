FREEMAIL
PODSJETNIK NA LOŠA VREMENA /

Slabi potresi osjetili se između Zagreba i Siska: 'Podrhtavanje od četiri sekunde'

Slabi potresi osjetili se između Zagreba i Siska: 'Podrhtavanje od četiri sekunde'
Foto: Emsc

Samo četiri minute kasnije nakon prvog potresa, bilo je još jedno lagano podrhtavanje jačine 1,1 stupanj po Richteru

6.2.2026.
21:31
Tajana Gvardiol
Emsc
Potres jačine 1,5 stupnja po Richteru zatresao je Hrvatsku večeras u 20.43 sata. Prema EMSC-u epicentar je bio na samoj površini, 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 15 kilometara zapadno od Siska. 

Jedan korisnik ostavio je i komentar:

"Podrhtavanje od četiri sekunde", napisao je.

Samo četiri minute kasnije, bilo je još jedno lagano podrhtavanje jačine 1,1 stupanj po Richteru. Epicentar je bio na dubini od dva kilometra, 35 kilometara jugoistočno od Zagreba i 23 kilometra jugoistočno od Velike Gorice. 

POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.

