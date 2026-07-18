Jedna tema jako je podijelila Hrvate: 'Svijet su uništili ljudi u odijelima, a ne oni'

Tetovaže već odavno nisu rezervirane samo za buntovnike, mornare ili pripadnike pojedinih subkultura. Danas su za mnoge način izražavanja osobnosti, uspomena na važne životne trenutke ili jednostavno estetski izbor.

Upravo zato, povodom Svjetskog dana tetovaža, na našoj Facebook stranici Net.hr pitali smo naše čitatelje jesu li za ili protiv tetoviranja.

Odgovori pokazuju da su mišljenja podijeljena. Dok jedni u tetovažama vide umjetnost i dio vlastitog identiteta, drugi smatraju da ih nikada ne bi stavili na svoje tijelo. Ipak, većina komentara ne dovodi u pitanje pravo svakoga da sam odlučuje o svom tijelu.

Tetovaže sa stilom

Sanela kaže da ima nekoliko manjih tetovaža koje za nju imaju posebno značenje.

"Svijet su uništili ljudi u odijelima, a ne oni s tetovažama. Ako je sa stilom, izgleda lijepo, a i neumjerenost je nečiji osobni izbor koji poštujem."

Sličnog je razmišljanja i Sabina, koja otkriva da ima čak 14 tetovaža.

"Svaka od njih nosi neku priču. Ne mrzite i ne plašite se tetoviranih, nisu oni uništili svijet."

Ivica priznaje da je promijenio mišljenje.

"Prvu tetovažu napravio sam s 50 godina. Kao mlad govorio sam da mi je to bezveze. Zato nikad ne reci nikad."

Silvija, Anita i Rita nemaju tetovaže, ali smatraju da svatko treba imati slobodu odlučiti što će napraviti sa svojim tijelom.

Tetovaže kao stvar ukusa

S druge strane, ima i onih koji tetovaže ne odobravaju. Josip smatra da ih ljudi često rade zbog trendova, dok Edin kaže da osobno nije ljubitelj tetovaža.

"Meni je glupo crtati po tijelu. Dok si mlad možda i izgleda dobro, ali kad tijelo ostari, to više nije isto."

Emica i Slavica također nisu pobornice tetoviranja, no obje ističu kako ne osuđuju ljude koji ih imaju.

Na kraju, Dejan je možda najbolje sažeo raspravu kratkom porukom:

"Stvar ukusa... u svemu treba imati mjeru."

A vi, jeste li za ili protiv tetovaža, otkrijte nam na našem Facebooku.