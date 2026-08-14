Jedan mrtav, sedmero na respiratoru: Ovo je trenutna bilanca nakon stravičnog požara u Omišu

Nakon požara na području Omiša u KBC-u Split pregledana su 42 pacijenta, od kojih je 14 hospitalizirano, deset u jedinicama intenzivnog liječenja, a sedam ih je životno ugroženo i na respiratoru, izvijestila je u petak ministrica zdravstva Irena Hrstić.

U KBC-u Split održan je sastanak predstavnika bolnice kojemu su nazočili i predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Hrstić je rekla da su nakon požara obišli KBC Split kako bi se upoznali sa stanjem hospitaliziranih pacijenata i radom djelatnika koji su sudjelovali u njihovu zbrinjavanju, od inicijalne trijaže izvan bolnice i Objedinjenog hitnog bolničkog prijama do daljnje trijaže i hospitalizacije.

Od 14 hospitaliziranih pacijenata, deset ih je bilo u jedinicama intenzivnog liječenja, a sedam životno ugroženo i na respiratoru. Nakon stabilizacije, četvero pacijenata premješteno je u Zagreb - troje odraslih u KBC Sestre milosrdnice, a jedna maloljetna osoba u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici.

"Logično je bilo da se nakon inicijalne stabilizacije pacijenti premjeste u Zagreb kako bi se dio kapaciteta intenzivne njege u KBC-u Split oslobodio za zbrinjavanje postojećih i novih pacijenata, posebno tijekom turističke sezone", rekla je Hrstić.

Istaknula je kako joj je kao ministrici zdravstva najvažnije da se svi hospitalizirani i pregledani pacijenti potpuno oporave te zahvalila djelatnicima KBC-a Split i izvanbolničke hitne medicinske službe na brzoj organizaciji i pruženoj skrbi.

Cestovni prijevoz pacijenata u Zagreb je najprimjereniji

Na pitanje o prijevozu pacijenata u Zagreb, Hrstić je rekla da su liječnici nakon njihove potpune stabilizacije procijenili kako je cestovni prijevoz najprimjereniji.

"Procijenjeno je da će cestovnim putem biti sigurnije jer se, ako bude potrebna određena intervencija, ona lakše može obaviti u vozilu hitne pomoći nego u helikopteru", rekla je.

Sva četiri pacijenta, dodala je, prema informacijama kojima raspolaže, u trenutku njezine izjave bila su u blizini Zagreba.

Zamjenica ravnatelja KBC-a Split Mirela Pavičić Ivelja zahvalila je djelatnicima bolnice koji su se odazvali pozivu i u kriznoj situaciji "odradili lavovski posao".

"Neki od njih došli su od kuće, s godišnjih odmora. Ništa nije teško kada treba odraditi posao, pogotovo u kriznim situacijama. Nadam se da ćemo imati dobre ishode", rekla je Pavičić Ivelja.

Potvrdila je podatke o broju pacijenata, istaknuvši da je pregledano 42, a hospitalizirano 14 pacijenata, od kojih je deset u jedinicama intenzivnog liječenja. Sedam ih je najteže, a četvero je nakon stabilizacije premješteno u Zagreb - troje odraslih i jedna maloljetna osoba.