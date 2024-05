Nakon što je SDP izgubio na parlamentarnim izborima, potegnulo se pitanje smjene Peđe Grbina na mjestu predsjednika stranke te se već govori o imenima potencijalnih kandidata koji bi ga mogli zamijeniti.

Politički komentator RTL-a Krešimir Macan za Danas.hr kaže da postoje glasine da se Grbin neće kandidirati za novi mandat predsjednika stranke.

"Mislim da će se čekati redovna Konvencija na kojoj se on eventualno neće kandidirati. Grbin nema razloga dati ostavku s obzirom na to da su ovo najbolji rezultati koje je SDP imao u posljednje vrijeme. On sada ipak ima stranku u nešto boljoj formi nego što je imao 2020. godine i s pozitivnim trendovima", komentira Macan.

SDP je na parlamentarnim izborima, kaže Macan, izvukao gotovo 30 posto novih birača.

"Rezultat sadašnjeg stabilnog rejtinga stranke je to veliko izvlačenje birača i takav rejting imaju sami kao stranka, bez partnera. Naime, na izborima su imali potporu 25 posto, ali s partnerima. Grbin je imao svojih uspona i padova. Činjenica je da su lani u srpnju bili SDP i Možemo bili poravnati, a sad je razlika velika", napominje Macan.

Komentirao je uključivanje Zorana Milanovića u predizbornu kampanju.

"Za Grbina možemo reći da je odradio mandat, ali ova cijela operacija s Milanovićem i izborima nije uspješno završila. Uključivanje Milanovića dalo im je rast s 18 na 23 posto u rejtinzima, da toga nije bilo, ne bi izvukli takav rezultat", tvrdi Macan.

Budući da Grbin još nije objavio svoju odluku, ostaju samo nagađanja tko bi ga mogao zamijeniti ako napusti predsjedničko mjesto. Ipak, dva su kandidata s potencijalno najvećim izgledima za novu poziciju u stranci.

"Postoji cijeli niz kandidata. Mogao bi biti Mišo Krstičević iz Ploča, ali i Siniša Hajdaš Dončić iz Zaboka i Mišel Jakšić iz Koprivnice, kojega predstavljaju kao Grbinovu struju, a onda bi to bilo i poslije Peđe - Peđa. Ali to ne mora biti istina. On je kvalitetan i imao je odličan rezultat na izborima. Mislim da će Grbin ostati do stranačke Konvencije i da će otići mirnim putem, da se neće kandidirati. Prvo moraju odraditi izbore", komentira Macan pozivajući se na medije koji su objavili ta imena.

Osvrnuo se i na SDP-ovu kandidaturu za Europski parlament. Kaže da bi s ovim bi rejtingom trebali imati četiri mandata i da bi to bio vrlo solidan rezultat i da toliko i očekuju, a komentirao je i Grbina kao govornika.

"Grbinov nastup možda nije njegova najjača strana, ali se popravio. Puno je radio na tome, bio je dobar u javnim istupima. Uvijek mu prigovaraju da mu nedostaje karizma, ali ima druge kvalitete. Iznimno je strpljiv, pravnik je pa je i dosta s nogama na zemlji. Iznimno je strpljiv i dobar pregovarač", kaže Macan i dodaje da se upravo zbog tih kvaliteta često kaže da bi trebao pregovarati umjesto Milanovića, ali "Milanović je taj koji ima karizmu".

Macan ističe da Peđa dogovorio koalicije koje imaju, ali i da je pokušao dogovoriti točkastu koaliciju s Možemo, ali nije im to uspjelo.

"Svatko ima svoju verziju priče zašto točkasta koalicija nije uspjela, ali jednostavno - nije. Morali su ući u to da naprave bolji rezultat, ali nisu", kaže Macan.

"Možemo je preuzelo mlade birače, dakle oni trebaju razmisliti čime privući mlade jer su oni otišli Možemo i Mostu, lijevo i desno. U ovom su trenutku SDP-ovi birači relativno najstariji, prema izlaznim anketama, čak i nešto malo stariji od HDZ-ovih birača, iako ni kod njih nije najbolja situacija, ali se HDZ relativno dobro drži. HDZ je malo mlađi u starijima i malo više ima mlađih, ali i njima prijeti opasnost da moraju prijeći na mlade birače. Možemo priča nove priče i u komunikaciji su puno pristupačniji mladima. To je i Grbin popravio, ali je Možemo dugo bio dominantan na društvenim mrežama. Možemo je imao promjenu u Zagrebu gdje najviše birača može dobiti u urbanim sredinama, pa su oni prvi došli do njih", tvrdi Macan.

Nije SDP prekasno krenuo s društvenim mrežama, ističe Macan, oni su "prvi radili na izborima".

"Nisu uspjeli nadoknaditi ono što im je nedostajalo od ranije, a Možemo to radi od lokalnih izbora. Pitanje je koliko je SDP uopće imao politika za mlade", kaže Macan i zaključuje da SDP ima "trend starenja birača".

