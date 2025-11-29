Jandroković u Kairu: Hrvatska za sigurnost, suradnju i gospodarsku održivost Mediterana

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjelovao je na Summitu Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran u Kairu, koji se održava pod egipatskim predsjedanjem tim međunarodnim forumom, te je tom prilikom održao govor pred sudionicima.

U uvodnom dijelu, Jandroković je podsjetio da ove godine obilježavamo 30 godina od usvajanja Barcelonske deklaracije, čijim se načelima i danas vodi Unija za Mediteran. U središtu te inicijative jest ideja skladnije i sadržajnije suradnje svih mediteranskih država.

Naglasio je da je Sredozemno more od životne važnosti za sve države tog prostora. Kroz povijest je ono upućivalo na interakciju i snažno utjecalo na identitete, tradicije i kulture, a istaknuo je i da može značajno utjecati na smjer buduće suradnje sredozemnih država.

Zajednički rad i odgovornost

Ključni elementi uspjeha, dodao je, su mir, stabilnost i predvidivost, kako na Mediteranu, tako i u širem međunarodnom okruženju. Pohvalio je i posredničku ulogu Egipta u procesu postizanja mira u Gazi te naglasio da je u razrješenju svih aktualnih oružanih konflikata presudno poštivanje međunarodnog prava.

Govoreći o budućim prioritetima i provedbenim aktivnostima Unije za Mediteran, Jandroković je istaknuo važnost uključivanja svih relevantnih dionika poput vlada, gospodarstvenika, civilnog društva, mladih te parlamentaraca iz država sudionica.

Bilo da se radi o projektima iz područja plave ekonomije, klimatske otpornosti, digitalne i prometne povezanosti ili umjetne inteligencije, kao i o inicijativama vezanim za energetiku, hranu ili vodu, predsjednik Jandroković naglasio je da pristup mora podrazumijevati zajednički rad i zajedničku odgovornost. Takvu logiku suradnje, dodao je, odražava i Pakt za Mediteran, politička inicijativa Europske unije koju predvodi europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica.

Inicijativa triju mora

Predsjednik Sabora također je podsjetio na snažnu mediteransku komponentu hrvatskog identiteta te najavio da Hrvatska od 1. siječnja 2026. preuzima predsjedanje skupinom mediteranskih članica EU – MED9.

Kao hrvatske prioritete unutar skupine naveo je sigurnost, otpornost i gospodarsku održivost mediteranskog područja, s posebnim naglaskom na suradnju među ljudima, posebno u području obrazovanja, znanosti i kulture. Podsjetio je i na aktualno hrvatsko predsjedanje Inicijativom triju mora, čiji su ciljevi komplementarni i vrlo korisni za mediteransku suradnju.

Na kraju obraćanja, Jandroković je pozvao nazočne parlamentarce da nastave ulagati napore kako bi Mediteran bio što sigurniji i prosperitetniji te ostao čvrsti most između Europe, Afrike i Bliskog istoka, na dobrobit svih ljudi koji žive u ovom području.

