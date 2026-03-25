Jandroković odgovorio na dopis predsjednika Ustavnog suda: 'Kriva adresa'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković (HDZ) komentirao je u srijedu dopis predsjednika Ustavnog suda upućen Saboru u kojem traži da se što prije izabere troje ustavnih sudaca, poručivši da se s time slaže, ali da je prava adresa kojoj se treba obratiti - saborska oporba.

Jandroković je podsjetio da se o cijelom procesu izbora troje ustavnih sudaca počelo puno govoriti kada je predsjednik Vlade predložio da se taj izbore poveže s izborom čelne osobe Vrhovnog suda. Rekao je i da je premijer to učinio zbog vrlo jasnih najava oporbe da ne želi izabrati tri suca Ustavnog suda na način kako je to predlagao HDZ i kakva je do tada bila praksa.

"Sjećam se izjave kolege (Arsena) Bauka koji je rekao da je bolje da ostane i deset sudaca nego da budu izabrani oni suci koji su oporbi neprihvatljivi. Tako je sve počelo, njihovim pokušajem da se zablokira izbor ustavnih sudaca. Razumijem pismo predsjednika Ustavnog suda, ali bilo bi dobro da je možda sugerirao i kako to učiniti. Smatram da je važno da imenujemo ta tri suca, ali mislim da je prava adresa kojoj se treba obratiti oporba u Saboru", istaknuo je Jandroković.

'To nije protuustavno djelovanje, to su politički pregovori'

Na novinarsko pitanje je li opcija da HDZ odustane od imenovanja 'u paketu' i čelne osobe Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca, predsjednik Sabora odgovorio je da se ni tada neće dobiti rješenje jer je oporba sama rekla da ne želi izabrati tri suca ako dvoje od njih troje neće biti iz njihove političke opcije ili svjetonazora.

Jandroković je rekao i da ustavni sudovi vrlo često reflektiraju odnose snage u parlamentu i to je nešto što se događalo i prije i nije nikakva novost da se nudi takav prijedlog.

"To je napadnuto od lijeve oporbe, pa i od dijela lijevih novinara kada je predsjednik Vlade predložio - 'dobro, ne možemo izabrati tri suca na ovaj način, hajdemo onda pregovarati da povežemo tu temu i sa predsjednicom, odnosno predsjednikom Vrhovnog suda'. I onda se počelo govoriti o nekom protuustavnom djelovanju. To nije protuustavno djelovanje, to su politički pregovori", poručio je predsjednik Sabora.

'Situacija ne ovisi samo i HDZ-u i većini, nego i o oporbi'

Trenutna situacija ne ovisi samo o HDZ-u i vladajućoj većini, nego i oporbi, tvrdi Jandroković te se upitao zbog čega se misli da bi se micanjem izbora čelne osobe Vrhovnog suda izabralo troje ustavnih sudaca ako to oporba ne želi.

Dodao je i kako tu nije riječ o prevlasti u Ustavnom sudu već o praksi koja je do sada postojala i kada postoje primjeri zemalja u kojima je to pitanje striktno definirano.

"Ovoga puta i SDP i Možemo!, lijeva oporba rekla je - to ovoga puta neće proći. Tako je je započela kriza, ne prijedlogom predsjednika Vlade da se poveže izbor sudaca Ustavnog suda i Vrhovnog suda, nego upravo ovim uvjetom ili ucjenom koja je došla iz oporbenih redova", rekao je Jandroković.

