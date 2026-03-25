Šef Ustavnog suda poslao važan dopis Saboru: Molio bih zastupnike i zastupnice da to učine!

Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić obratio se zastupnicima Hrvatskog sabora dopisom u kojem upozorava da mandat trojice sudaca Ustavnog suda ističe 12. travnja odnosno, za nešto manje od tri tjedna.

"U skladu s člankom 122. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske, mandat trojice sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske ističe 12. travnja 2026. U skladu s člankom 122. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske, suce Ustavnog suda Republike Hrvatske bira Hrvatski sabor, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika.

Pozivam sve zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora da izvrše svoju ustavnu dužnost i izaberu tri sutkinje/suca Ustavnog suda Republike Hrvatske kako bi se osiguralo nesmetano i kontinuirano izvr5avanje Ustavom Republike Hrvatske propisanih nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske", stoji u pismu predsjednika Ustavnog suda.

Podsjetimo, pregovore o izboru troje ustavnih sudaca stopirala je ljevica nakon što je Vlada odobrila doček hrvatske rukometne reprezentacija u Zagrebu uz nastup Marka Perkovića Thompsona. Ljevica je HDZ prozvala za kršenje Ustava, dok su vladajući pozvali ljevicu da se vrati 'za stol'. Više o ovoj temi pogledajte u VIDEU.

