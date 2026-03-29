Potres kod otoka Žirja: 'Prvo se čula tutnjava, a onda podrhtavanje'

Potres je oko 22 sati pogodio Jadransko more. Kako je EMSC prvotno izvijestio bio je magniture 3.0 po Richteru, epicentar je bio u blizini otoka Žirja, 74 kilometara od Splita i 33 kilometara od Šibenika na dubini od 10 kilometara.

Najnovije podatke o potresu objavila je Seizmološka služba.

"Večeras, 29. ožujka 2026. godine u 22 sata i 00 miinuta Seizmološka služba zabilježila je potres umjerene jačine s epicentrom kod otoka Murtera. Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV (četiri) stupnja EMS ljestvice. Prema dosadašnjim podacima, potres se osjetio u široj okolici otoka Murtera od Biograda do Vodica", objavila je Seizmološla služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.

Nije dugo trebalo da se jave prve reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje. Mnogi opisuju kako se sve dogodilo iznenada i uz snažan zvuk. Jedni kažu da im se kuća tresla kao da je neka sila prošla ispod nje, dok drugi ističu da je potres bio kratak, ali vrlo bučan, uz jak huk i nagli udar.

Neki su prvo čuli tutnjavu, a tek potom osjetili podrhtavanje. Jedna osoba ispričala je kako je ležala u krevetu kada je začula neobičan zvuk izvana, nakon čega je uslijedio potres zbog kojeg je nekoliko stvari palo. Ima i onih koji tvrde da se zvuk približavao izdaleka te da je sve zajedno trajalo desetak sekundi.

