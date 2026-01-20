Iz Vrhovnog suda poručuju da uredno rade i bez predsjednika: 'Imenovanje bi bilo poželjno'

Iz Vrhovnog suda Republike Hrvatske (VSRH) poručili su u utorak kako uredno funkcioniranje i obavljanje sudbene vlasti nije uvjetovano time ima li sud imenovanog predsjednika, reagirajući na medijske objave i javne komentare da već deset mjeseci nema čelnu osobu.

Kako navode, od smrti predsjednika Radovana Dobronića u ožujku 2025. godine sud kontinuirano obavlja sve poslove iz svoje ustavne i zakonske nadležnosti pod vodstvom sutkinje Jalšovečki, ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave, u suradnji s ostalim sastavnicama vlasti i relevantnim dionicima.

'Očuvan je institucionalni kontinuitet'

Iz Vrhovnog suda poručiči su da je na ovaj način očuvan institucionalni kontinuitet Suda koji "neovisnim i nepristranim izvršavanjem svojih ovlasti daje svoj doprinos pozitivnoj percepciji pravosuđa".

"Iako bi imenovanje čelne osobe Vrhovnog suda bilo poželjno radi realizacije novog mandatnog ciklusa upravljanja sudom, naglašava se da sada ne postoji zastoj u radu Vrhovnog suda niti je ugroženo funkcioniranje sudbene vlasti zbog nepostojanja imenovanog predsjednika suda", stoji u priopćenju VSRH-a.

