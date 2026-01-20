FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
10 MJESECI BEZ VODSTVA /

Iz Vrhovnog suda poručuju da uredno rade i bez predsjednika: 'Imenovanje bi bilo poželjno'

Iz Vrhovnog suda poručuju da uredno rade i bez predsjednika: 'Imenovanje bi bilo poželjno'
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Iz Vrhovnog suda Republike Hrvatske (VSRH) poručili su u utorak kako uredno funkcioniranje i obavljanje sudbene vlasti nije uvjetovano time ima li sud imenovanog predsjednika

20.1.2026.
13:42
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iz Vrhovnog suda Republike Hrvatske (VSRH) poručili su u utorak kako uredno funkcioniranje i obavljanje sudbene vlasti nije uvjetovano time ima li sud imenovanog predsjednika, reagirajući na medijske objave i javne komentare da već deset mjeseci nema čelnu osobu.

Kako navode, od smrti predsjednika Radovana Dobronića u ožujku 2025. godine sud kontinuirano obavlja sve poslove iz svoje ustavne i zakonske nadležnosti pod vodstvom sutkinje Jalšovečki, ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave, u suradnji s ostalim sastavnicama vlasti i relevantnim dionicima.

'Očuvan je institucionalni kontinuitet'

Iz Vrhovnog suda poručiči su da je na ovaj način očuvan institucionalni kontinuitet Suda koji "neovisnim i nepristranim izvršavanjem svojih ovlasti daje svoj doprinos pozitivnoj percepciji pravosuđa".

"Iako bi imenovanje čelne osobe Vrhovnog suda bilo poželjno radi realizacije novog mandatnog ciklusa upravljanja sudom, naglašava se da sada ne postoji zastoj u radu Vrhovnog suda niti je ugroženo funkcioniranje sudbene vlasti zbog nepostojanja imenovanog predsjednika suda", stoji u priopćenju VSRH-a.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Postala sam osuđenik bez presude...' Poslušajte emotivno obraćanje kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda

Vrhovni Sud
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
10 MJESECI BEZ VODSTVA /
Iz Vrhovnog suda poručuju da uredno rade i bez predsjednika: 'Imenovanje bi bilo poželjno'