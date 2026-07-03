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'KRALJ' /

Časna na cesti oduzela prednost, instruktor postao viralni hit: 'Bog ima prednost...'

Časna na cesti oduzela prednost, instruktor postao viralni hit: 'Bog ima prednost...'
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Foto: Screenshot Instagram

Video je nasmijao mnoge, ali neki se ne slažu s njime

3.7.2026.
16:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Instagram
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Instruktor Trulac umjetničko je ime Krešimira Stunića, instruktora vožnje iz Zagreba koji je popularnost stekao objavljujući snimke vožnji svojih kandidata na YouTubeu, TikToku i Instagramu.

Na Instagramu ima gotovo 65 tisuća pratitelja, a često objavljuje simpatične snimke s vožnji. Naklonost brojnih pratitelja stekao je svojim opuštenim i duhovitim pristupom kandidatima za vozački ispit.

Ovoga puta hit je postala časna sestra koja je, kako stoji u opisu videa, bila na kondicijskoj vožnji. U jednom je trenutku oduzela prednost vozaču koji je nailazio iz suprotnog smjera.

Odmah je shvatila pogrešku i upitala: "On ima prednost?"

Instruktor joj je odgovorio: "Nema veze, Bog ima prednost."

Njegov komentar nasmijao je brojne korisnike društvenih mreža pa su uslijedili brojni pozitivni komentari. "Zašto ja nisam imala ovog kralja za instruktora?", napisala je jedna pratiteljica.

Drugi su primijetili i zanimljiv detalj u pozadini videa – svira pjesma "I'll Risk It All for You" ("Sve ću riskirati zbog tebe"), što je dodatno nasmijalo pratitelje s obzirom na situaciju u kojoj se našla časna sestra.

Instruktor VoznjeCasna SestraViralni HitPrometna Pravila
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