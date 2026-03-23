Imamo odgovor iz INA-e: Evo zašto nema benzina na Selskoj i kakva je situacija diljem Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske danas je donijela novi paket pomoći. Ograničili su cijene goriva jer zbog rata na Bliskom istoku je došlo do energetske krize. Produljit će se i subvencije za struju. Osim cijene goriva koja leti u nebu, vozače puno više brine kakav je situacija sa zalihama goriva.

Jedna benzinska u Udbini prestala je još prošlog tjedna prodavati gorivo jer ga nema, a jutros nam se javio čitatelj koji je snimio kako na INA-inoj benzinskoj postaji u Selskoj ulici je stavljena obavijest da "Eurosuper 95 Class Pluss i Eurosuper 95 Class Pluss Premium trenutačno nije dostupan. Napisali su i kako je opskrba u tijeku.

Net.hr poslao je upit INA-i i provjerili o čemu se točno radi i koji je razlog što nema goriva, kao i koliko benzinskih crpki diljem Hrvatske trenutačno nema benzina ili dizela. Iz ove kompanije uvjeravaju kako razloga za brigu ne bi trebalo biti jer opsrba stabilna.

INA: 'Trenutačna situacija je neizvjesna...'

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"INA kao strateški važna kompanija za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj kontinuirano pratimo situaciju na tržištu te je spremna pravovremeno reagirati na sve izazove. Trenutačna situacija na globalnom tržištu je neizvjesna i podložna brzim promjenama, ponajprije zbog geopolitičkih okolnosti, uključujući rat na Bliskom istoku, što se odražava i na tržište naftnih derivata. Ako dođe do povremene nedostupnosti pojedinih goriva na određenim maloprodajnim mjestima, to je rezultat povećane potražnje, koja je dijelom potaknuta reakcijama potrošača na aktualna zbivanja. Opskrba je stabilna te INA poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala kontinuitet isporuke na svojim lokacijama", stoji u odgovoru INA-e.

Analiza zaliha energenata

Podsjetimo, RTL Danas jučer je donio analizu kakva je situacija s hrvatskim zalihama energenata. Hrvatska ima relativno male zalihe nafte, a vlastita proizvodnja sirovina nije dovoljna za građane i poduzetnike. Prema podacima mjerodavnih Agencija, na godinu proizvedemo približno 500 tisuća tona nafte - što je tek jedna šestina hrvatskih potreba. Zbog toga smo jako ovisni o uvozu.

Nafta se iz uvoza osigurava većinom iz Azerbajdžana i Kazahstana, uz povremene isporuke iz afričkih država. A u strateškim rezervama, Hrvatska ima dovoljno nafte za razdoblje od 3 mjeseca - koju će vlada pustiti na tržište bude li potrebe - no ministar Šušnjar danas uvjerava i da sve stane mi možemo uredno funkcionirati.

Što se tiče plina, domaći plin dobivamo iz sjevernog Jadrana, ali i Slavonije i Međimurja. No - to je tek dovoljno za jednu četvrtinu ili 25 posto hrvatskih potreba. Za industriju definitivno nije, a je li to dovoljno za kućanstva? Prema podacima Stručne udruge za plin - Hrvatska proizvede 780 milijuna kubika plina, što bi bilo dovoljno za potrebe kućanstava u Hrvatskoj koja troše na godinu oko 600 milijuna kubika. Ostatak uvozimo, najviše putem LNG terminala na otoku Krku. Prvenstveno iz SAD-a, Nigerije, Trinidada i Tobaga te Alžira.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na prvoj benzinskoj u RH koja je prestala prodavati gorivo: 'Radnika treba platiti, a nemamo odakle'