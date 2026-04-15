Došao na blagajnu HL po svojih 130 tisuća eura: Otkrio kojom taktikom se uvijek vodi

Na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije u Zagrebu prošlog je tjedna stigao sretni igrač iz Supetra koji je u izvlačenju u srijedu, 25. ožujka 2026., pogodio kombinaciju 6+1 u igri Loto 7 i osvojio 130.918,86 eura.

Riječ je o igraču koji listiće Lota 7 i Eurojackpota uplaćuje nekoliko puta mjesečno, najčešće negdje usput, a pritom koristi Quick pick opciju - način igre u kojem se brojevi na listiću biraju automatski, bez osobnog odabira.

Vijest o dobitku zatekla ga je nespremnog: „Provjeravao sam rezultate na internetu i moram reći da me stvarno iznenadilo. Odmah sam javio svojoj gospođi i samo ona zna da sam osvojio.“

Planove za osvojeni iznos odlučio je zadržati za sebe, a ističe kako neće mijenjati svoje navike igranja već će nastaviti igrati po starom.

Za kraj, drugim igračima poručuje: „Igrajte i nadajte se.“