LIJEPA SVOTA /

Došao na blagajnu HL po svojih 130 tisuća eura: Otkrio kojom taktikom se uvijek vodi

Došao na blagajnu HL po svojih 130 tisuća eura: Otkrio kojom taktikom se uvijek vodi
Foto: Pixabay

Vijest o dobitku zatekla ga je nespremnog

15.4.2026.
14:49
danas.hr
Na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije u Zagrebu prošlog je tjedna stigao sretni igrač iz Supetra koji je u izvlačenju u srijedu, 25. ožujka 2026., pogodio kombinaciju 6+1 u igri Loto 7 i osvojio 130.918,86 eura.

Riječ je o igraču koji listiće Lota 7 i Eurojackpota uplaćuje nekoliko puta mjesečno, najčešće negdje usput, a pritom koristi Quick pick opciju - način igre u kojem se brojevi na listiću biraju automatski, bez osobnog odabira.

Vijest o dobitku zatekla ga je nespremnog: „Provjeravao sam rezultate na internetu i moram reći da me stvarno iznenadilo. Odmah sam javio svojoj gospođi i samo ona zna da sam osvojio.“

Planove za osvojeni iznos odlučio je zadržati za sebe, a ističe kako neće mijenjati svoje navike igranja već će nastaviti igrati po starom.

Za kraj, drugim igračima poručuje: „Igrajte i nadajte se.“

Hrvatska LutrijaDobitnikSupetarLoto 7
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
