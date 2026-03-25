U IGRI LOTO 7 /

Zaredalo ih se! Hrvat osvojio više od 130 tisuća eura, evo gdje ide novac

Zaredalo ih se! Hrvat osvojio više od 130 tisuća eura, evo gdje ide novac
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

25.3.2026.
21:36
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija
U večerašnjem izvlačenju 24. kola igre Loto 7 izvučeni su brojevi:

6, 8, 15, 24, 25, 26, 33 i dopunski broj 21, koji su igraču donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 130.918,86 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije, Put Gaja 40, Supetar.

Sretni dobitnik je odigrao dvije kombinacije igre Loto 7 te je za uplaćena 2 eura osvojio spomenuti iznos

Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 28.03.2026., a očekivani glavni dobitak iznosi 1.100.000,00 eura

Loto7Hrvatska LutrijaLoto 7
