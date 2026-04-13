FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROBLEM S POJASOM

Hyundai pokrenuo opoziv više od 294.000 vozila: Evo o kojim modelima i tržištu se radi
×
Foto: HYUNDAI.COM

13.4.2026.
10:29
danas.hr
HYUNDAI.COM
VOYO logo
VOYO logo

Hyundai Motor America pokrenuo je opoziv više od 290.000 vozila na američkom tržištu zbog potencijalnog kvara koji bi mogao dovesti do odvajanja sidrišta sigurnosnog pojasa za vozača i suvozača.

Kako upozorava Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA), u slučaju odvajanja sidrišta sigurnosni pojas ne bi mogao pravilno zadržati putnika na sjedalu, čime se značajno povećava rizik od ozljeda u prometnoj nesreći.

Opoziv se odnosi na ukupno 294.128 vozila, i to na sljedeće modele: 

Hyundai Ioniq 6 (modeli od 2023. do 2025.)

Genesis G90 (2023. – 2026.)

Hyundai Santa Fe i Santa Fe Hybrid (2024. – 2026.)

Što vlasnici trebaju učiniti?

Iz NHTSA-e navode kako će ovlašteni servisi besplatno pregledati vozila te, prema potrebi, ojačati ili zamijeniti sporna sidrišta sigurnosnih pojaseva. Slanje obavijesti vlasnicima očekuje se od 5. lipnja 2026. Vlasnici se za dodatne informacije mogu obratiti Hyundaijevoj službi za korisnike na broj 1-855-371-9460, uz referentne oznake opoziva 298 i 032G.

Iz tvrtke zasad nisu objavili koliko je konkretnih kvarova zabilježeno, no ističu kako se opoziv provodi preventivno, s ciljem sprječavanja mogućih sigurnosnih rizika u prometu.

U pravilu, u ovakvim situacijama proizvođači pokrivaju sve troškove pregleda i popravka, a vlasnici pogođenih vozila bit će pravodobno kontaktirani radi dogovora termina u ovlaštenim servisima.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo novi VW T-Roc

 

HyundaiOpoziv VozilaSigurnosni PojasAutomobili
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike