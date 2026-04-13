Hyundai pokrenuo opoziv više od 294.000 vozila: Evo o kojim modelima i tržištu se radi

Hyundai Motor America pokrenuo je opoziv više od 290.000 vozila na američkom tržištu zbog potencijalnog kvara koji bi mogao dovesti do odvajanja sidrišta sigurnosnog pojasa za vozača i suvozača.

Kako upozorava Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA), u slučaju odvajanja sidrišta sigurnosni pojas ne bi mogao pravilno zadržati putnika na sjedalu, čime se značajno povećava rizik od ozljeda u prometnoj nesreći.

Opoziv se odnosi na ukupno 294.128 vozila, i to na sljedeće modele:

Hyundai Ioniq 6 (modeli od 2023. do 2025.)

Genesis G90 (2023. – 2026.)

Hyundai Santa Fe i Santa Fe Hybrid (2024. – 2026.)

Što vlasnici trebaju učiniti?

Iz NHTSA-e navode kako će ovlašteni servisi besplatno pregledati vozila te, prema potrebi, ojačati ili zamijeniti sporna sidrišta sigurnosnih pojaseva. Slanje obavijesti vlasnicima očekuje se od 5. lipnja 2026. Vlasnici se za dodatne informacije mogu obratiti Hyundaijevoj službi za korisnike na broj 1-855-371-9460, uz referentne oznake opoziva 298 i 032G.

Iz tvrtke zasad nisu objavili koliko je konkretnih kvarova zabilježeno, no ističu kako se opoziv provodi preventivno, s ciljem sprječavanja mogućih sigurnosnih rizika u prometu.

U pravilu, u ovakvim situacijama proizvođači pokrivaju sve troškove pregleda i popravka, a vlasnici pogođenih vozila bit će pravodobno kontaktirani radi dogovora termina u ovlaštenim servisima.

