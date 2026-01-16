FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE JEDNOKRATNA ODLUKA' /

Hrvatske šume povisile cijene drva, evo za koliko: 'I dalje među najpovoljnijima u regiji'

Hrvatske šume povisile cijene drva, evo za koliko: 'I dalje među najpovoljnijima u regiji'
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Naš je cilj stabilan, predvidiv i odgovoran sustav gospodarenja šumama koji može dugoročno zadovoljiti potrebe gospodarstva i građana, kazao je predsjednik Uprave HŠ Joško Radanović

16.1.2026.
15:40
Hina
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatske šume (HŠ) izvijestile su u petak da su korigirale cijene za sve drvne sortimente u prosjeku za osam posto, istaknuvši pritom da su cijene drvnih sortimenata u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u regiji.

Iz te državne tvrtke kazali su da provode tehničko usklađivanje cijena drvnih sortimenata s ciljem očuvanja daljnje stabilnosti poslovanja, održivog gospodarenja šumskim resursima te nastavka pouzdane opskrbe drvne industrije i građana.

"Riječ je o korekciji cijena u prosjeku osam posto za sve drvne sortimente, a koja proizlazi iz objektivnih gospodarskih okolnosti, uključujući nastavak inflatornih pritisaka, rast troškova rada, energenata i ostalih ulaznih troškova u proizvodnji", navodi se u priopćenju.

'I dalje među najpovoljnijima u regiji' 

Takvo usklađivanje, kako su kazali, predstavlja nastavak politike o kojoj su HŠ javnost već informirale u listopadu prošle godine, kada je naglašeno da su cijene drvnih sortimenata u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u regiji. Iz HŠ napominju kako i dalje ostaju snažno usmjerene na odgovorno i održivo upravljanje šumskim resursima, vodeći računa o potrebama svih dionika - od drvno-prerađivačke industrije, koja je važan dio nacionalnog gospodarstva, do građana koji ovise o ogrjevnom drvu kao osnovnom energentu. Posebna se pažnja pritom i nadalje posvećuje socijalno osjetljivim skupinama i osiguravanju dostupnosti ogrjevnog drva.

Važnim su istaknuli da su šumski resursi ograničeni te da svi sudionici u lancu - od Hrvatskih šuma, preko industrije do krajnjih korisnika dijele odgovornost za njihovo racionalno i dugoročno očuvanje. Usklađivanje cijena stoga ima i tehničku ulogu u očuvanju ravnoteže između potražnje, mogućnosti šumskog fonda i obveza koje proizlaze iz održivog gospodarenja, naveli su.

"Naš je cilj stabilan, predvidiv i odgovoran sustav gospodarenja šumama koji može dugoročno zadovoljiti potrebe gospodarstva i građana, kazao je predsjednik Uprave HŠ Joško Radanović.

Usklađivanje cijena, kako je rekao, nije jednokratna odluka, već dio kontinuiranog prilagođavanja stvarnim troškovima i ograničenjima resursa, uz stalni dijalog sa svim dionicima.  Poručio je kako će HŠ ostati pouzdan partner drvnoj industriji i građanima, ali istodobno moraju biti realni i odgovorni prema šumama kao nacionalnom bogatstvu.

Iz HŠ-a su istaknuli kako će i nadalje transparentno komunicirati sve važne odluke te pravodobno informirati javnost o svim promjenama, uz jasnu svijest da se prilagodbe cijena mogu nastaviti i u budućnosti, ovisno o razvoju gospodarskih i tržišnih okolnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Najluđa noć bila je opasna za mnoge životinje: 'Kad krene pucnjava sumanuto bježe'

Hrvatske šumeDrvaCijena
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NIJE JEDNOKRATNA ODLUKA' /
Hrvatske šume povisile cijene drva, evo za koliko: 'I dalje među najpovoljnijima u regiji'