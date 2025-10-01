Hrvatska je na koljenima! Nema svjetla na kraju tunela? 'Ovo je za nas postalo novo normalno'

Potrošačke cijene u Hrvatskoj u rujnu su porasle 4,2 posto u odnosu na rujan prošle godine. Objavio je to u srijedu Državni zavod za statistiku. Rastu cijene i u odnosu na kolovoz ove godine, u mjesec dana porasle su 0,4 posto. Najviše su u godinu dana poskupjele usluge - 6 posto. Hrana, piće i duhan 5,6, a energija 4,5 posto.

Podaci Eurostata pak pokazuju da je hrvatska inflacija ostala među najvišima u eurozoni, zajedno sa Slovačkom nalazimo se na drugom mjestu. Ispred Hrvatske je samo Estonija s najvećom inflacijom u Eurozoni od 5,2 posto. Top pet zaokružuju Latvija i Austrija.

O tome što znače novi podaci, za RTL Danas je govorio Mladen Vedriš, ekonomski analitičar kojeg smo pitali je li ponovno ubrzavanje inflacije u našoj zemlji iznenađenje?

"Nije. To je rep turističke sezone koja se produžila. Razina cijena je povećana u tim ljetnim mjesecima, ne samo u turističkim dijelovima zemlje, nego svuda. I te povećane cijene koje postoje na policama i dalje čine svoje. Tako da činjenica da smo na vrhu te ljestvice je nešto što je postalo za nas gotovo novo normalno."

Zašto je to tako i što učiniti?

"To su iduća pitanja o kojima je smisleno porazgovarati. Naravno, baš zbog toga, kako onda po vama protumačiti činjenicu da je baš Hrvatska po inflaciji već dugo zapravo u samom evropskom vrhu i to evo sad vidimo na neslavnom drugom mjestu? Razina cijena u Hrvatskoj vidjeli ste u drugim relativno malim zemljama, znači zatvorenija tržišta, veću mogućnost oligopolne strukture gdje jedan drugoga trgovci i veliki lanci prate. Znači nisu konkurencija, nego su zapravo zadovoljni sa tom razinom cijena."

Kako protumačiti da Hrvatska ima visoku inflaciju unatoč malim promjenama na tržištu?

"To znači da država mora instrumentima porezne politike, piskalne politike, znači monetarnom politikom, politikom dohodaka država ima alate. To je one toolboxi, sada je pitanje kako će te alate upotrijebiti. Isto tako bi bilo razumno pogledati kako to upotrijebljuju zemlje koje imaju znatno nižu stopu inflacije."

Što mislite o ulozi Eurostata i potrošačkih udruga u ovom problemu?

"Lijepo je da čujemo podatke Eurostata, ali ja bih još puno radio da imamo snažne utruge potrošača i to je svojevrsni monitoring, da svaki dan, svaki tjedan, te udruge na svojim portalima, stranicama objavljuju ko je poskupio cijene, da se objavljuje struktura cijena, da se vidi koliko ko participira. U tome mi zapravo putujemo kroz maglu cijena bez GPS-a i to je hrvatski problem. Znači ukoliko hoćemo mora se djelovati."

Kako bi se mogao riješiti problem inflacije u Hrvatskoj?

"Sa ovim instrumentima ekonomske politike djeluje država, a na javne ceni utruge potrošača su vrlo snažne u tim zemljama i vrlo često dižu i tužve potim projedinih protagonista koji neopravdano dižu cijenu. Znači nije dovoljno konstatirati epidemiju, epidemija se ovaj put zove inflacija, mora se boriti odgovarajućim mjerama i stvoriti sustav koji to permanentno prati, osim samog čitanja statističkih podataka."

Jesmo li došli do plafona inflacije ili on još nije probijen?

"Nema tu plafona, obično kad inflacija raste može biti ovakva puzajuća kao je kod nas, može dobiti eskalaciju i onda nastupe veći problemi, znači puno bolje je liječiti temperaturu gripe nego upale pluća. Znači de facto ako je inflacija jedna nacionalna državna situacija, onda odgovarajuće institucije, prvenstveno izvršne vlasti moraju stvoriti sustav. Mi nemamo naravno ni vremena, ni mogućnosti, ali tekako ako pogledate praksu drugih zemalja koje su suzbile tu inflaciju, to je moguće. Samo se mora početi energičnije djelovati", zaključuje Vedriš.