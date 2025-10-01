Porasla inflacija u Hrvatskoj, samo jedna zemlja u eurozoni je gora od nas

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u rujnu 4,2 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija opet ubrzala na godišnjoj razini, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i u devetom mjesecu bila među najvišima u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u rujnu 2025. stopa inflacije iznosila 4,2 posto u odnosu na rujan 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest kolovoz ove godine, cijene porasle za 0,4 posto.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto. U kolovozu je također iznosila 4,1 posto, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini, no u rujnu je tako opet došlo do blagog bržeg rasta.

Hrana, piće i duhan skuplji 5,6 posto

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi šest posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 5,6 posto, energiju 4,5 posto, a za industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,5 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na kolovoz 2025., cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije porasle su za 2,9 posto, energije za 0,3 posto, dok su cijene usluga prosječno pale za 1,1 posto, a hrane, pića i duhana za 0,3 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u rujnu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. listopada.

Jedino Estonija ima višu inflaciju

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u rujnu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,6 posto, dok su na mjesečnoj razini, u odnosu na kolovoz ove godine, cijene dobara i usluga u prosjeku bile niže za 0,6 posto.

Promatrano na godišnjoj razini, Hrvatska je tako i u devetom mjesecu bila među zemljama s najvišom inflacijom. Istu stopu kao Hrvatska zabilježila je i Slovačka, dok je viša inflacija registrirana jedino još u Estoniji, 5,2 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u rujnu iznosila je 2,2 posto. Nakon Estonije, Hrvatske i Slovačke, najviša inflacija, od 4,1 posto, zabilježena je u Latviji, slijedi Austrija s 3,9 posto, Litva s 3,7 posto itd.

