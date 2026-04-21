Hrvaticu zapanjio račun iz kafića u Portugalu: Pogledajte što je sve platila 20 eura

Čitateljica koja putuje Portugalom poslala nam je račun iz šarmantnog primorskog gradića imena Espinho, koji se nalazi se u širem području Porta.

Za nešto više od 20 eura u ponedjeljak je u jednom ugostiteljskom objektu tipična portugalska jela, pića i slastice degustirala s još nekoliko ljudi. Na popisu se nalaze kave, alkoholna pića, juhe, puževi te francuske slastice kao što su krafne, ekler i pastel de nata.

Foto: Net.hr/čitateljica

Cijene su se kretale od 1.05 do 1.90 eura. Kava je tako koštala 1.05, kava s mlijekom 1.40, a limenka piva 1.50 eura.

Manja stopa PDV-a u ugostiteljstvu

"Ispada da je Portugal pravi 'jeftilen' u usporedbi s našim cijenama. Kave, pive, juhe, deserti... sve po euro i nešto sitno", kazala nam je čitateljica.

Budući da je Espinho poznat po svojim prostranim pješčanim plažama, svježoj morskoj hrani i opuštenoj atmosferi, popularno je odredište za jednodnevne izlete ili mirniji odmor na obali Atlantika. A popularnost tog mjesta, čini se, za sobom ne povlači i (pre)visoke cijene.

Ipak, valja napomenuti da, kao što se i vidi na fotografiji računa, stopa PDV-a u kafićima i restoranima nija ista kao standardna (23 posto) već ide po sniženoj stopi od 13 posto. Iznimka su alkoholna pića na koje se obračunava stopa od 23 posto.

Podsjetimo, u Hrvatskoj se kod ugostiteljskih usluga na hranu (jela i slastice) primjenjuje stopa PDV-a od 13 posto. Za tople napitke (čaj, kava, kava s mlijekom i sl.), bezalkoholna pića (voćni sokovi, gazirana pića, voda) te alkoholna pića, pivo, prirodna i specijalna vina primjenjuje se stopa od 25 posto.

