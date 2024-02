Krenuli ste kuhati svoje omiljeno jelo, taman ste duboko zaglibili u proces kuhanja i onda shvatite da vam nedostaje neki sastojak? Ili ste prilikom pranja kose shvatili da nemate svoj omiljeni regenerator? Nekada bi to značilo zaustavljanje cijelog procesa, oblačenje te odlazak u trgovinu. No, ne i u današnje vrijeme. Danas je dovoljno uzeti mobitel, 'poklikati' nekoliko stvari i za manje od pola sata na vašim će se vratima stvoriti dostavljač koji će vam donijeti ono što vam treba.

Klasičan odlazak u trgovinu sve više zamjenjuje naručivanje putem interneta. Brojne trgovine zadnjih su godina uvele mogućnost kupovine putem interneta, a gdje se kupcima naručena roba dostavlja na kućni prag.

Benefite takvog načina kupovine primijećuju i brojni građani. "Naručivanje mi znatno olakšava svakodnevnicu. Trošim manje vremena na obilaske trgovina što mi je odlično, jer za to vrijeme koje bih ranije potrošila za kupovinu, sada mogu raditi neke druge stvari. Plus, na taj način izbjegavam gužve, živciranje kada nema parkinga i slično“, kazala nam je čitateljica Danas.hr-a koja već neko vrijeme dosta stvari za kućanstvo naručuje online.

Usluge kupovine i dostave ne nude samo pojedine trgovine već i popularne digitalne platforme za dostavu, a koje smo ranije koristili većinom za dostavu hrane. No, sada sve više i češće dostavljaju i namirnice iz trgovina, piće, meso iz mesnica, stvari iz drogerija, pa i dječje igračke.

O novim trendovima u kupovini razgovarali smo s Woltom, Glovom i dm Hrvatska, koji su nam svi potvrdili da bilježe porast ovog načina kupovine.

Promjene u kupovnim navikama

Tijekom 2023. godine prihod od narudžbi iz trgovina putem Wolt platforme narastao je za 60 % u odnosu na prethodnu godinu što otkriva promjene u kupovnim navikama u ponašanju korisnika Wolt platforme kao i potrošača općenito, odgovorili su iz Wolt Hrvatska.

"Od ukupnog broja narudžbi u 2023. njih 12,5 % bilo je iz različitih trgovina, a najveći dio, njih 5 %, činile su narudžbe iz Wolt Marketa. Također, 5 % čine narudžbe putem Wolt platforme iz drugih maloprodajnih trgovina poput Studenca, NTL-a, bio&bio, Tommyja, ali i brojnih pekara od kojih je najpopularniji Mlinar. Preostali dio od 12,5 % čine narudžbe iz trgovina koje nude proizvode iz kategorija ljepote i zdravlja među kojima prednjači Bipa, zatim cvjećarni, ljekarni (Vitafarm), a među korisnicima su posebno popularne i narudžbe iz trgovina za kućne ljubimce i kozmetiku”, kažu iz Wolt Hrvatska, dodajući da su narudžbe iz trgovina putem Wolt platformi značajno više u većim sredinama.

Količina naručenih proizvoda ovise o potrebama Wolt korisnika tijekom različitih razdoblja koja direktno utječu i na njihove preferencije. “Na platformi Wolt korisnici iz maloprodajnih trgovina s robom široke potrošnje najviše naručuju razne prehrambene namirnice, razna pića, papirnatu konfekciju i higijenske proizvode te sredstava za čišćenje. Ususret proteklih blagdana porastao je i broj narudžbi elektronskih proizvoda - TV uređaja, mobitela, slušalica, zvučnika i malih kućanskih aparata. Također bilježimo i porast narudžbi dječjih igračaka kao i proizvoda iz trgovina za kućne ljubimce”, kažu.

Njihovi korisnici su, dodaju, prepoznali praktičnost naručivanja proizvoda širokog spektra iz raznih trgovina te kontinuirano bilježe povećan interes i porast broja narudžbi.

“Također, korisnicima s Wolt+ pretplatom dostava je kod većine narudžbi besplatna što same narudžbe čini atraktivnijima. U želji da našim korisnicima omogućimo što kvalitetnije iskustvo kupovine putem Wolt platforme kao i bogatiji izbor samo u prošloj godini akvizirali smo 22 % više trgovina koje posluju putem Wolt platforme u odnosu na godinu prije”, kažu.

Na pitanje misle li da će trend naručivanja proizvoda za kućanstvo i osobnu upotrebu u budućnosti jačati, iz Wolt Hrvatska kažu da obzirom na trendove kao i tržišna kretanja i predviđanja, vjeruju kako će kupovina proizvoda za kućanstva i osobnu potrebu putem digitalnih platform jačati u budućnosti.

“Primarni razlog tomu jest praktičnost kao i ušteda vremena. Naime, prema istraživanjima, hrvatski potrošači u prosjeku unutar šest mjeseci odlaze u trgovine 130 puta. Svaki odlazak, pritom, oduzima dio slobodnog vremena - vožnju do supermarketa, traženje parkinga, potraga za artiklima, stajanje u redu na blagajni pa, konačno, povratak do kuće - te sam proces kupovine može trajati od 15 pa do 55 minuta”, kažu.

“Wolt Hrvatska nastavit će raditi na kontinuiranom širenju ponude te poboljšavanju usluge s namjerom da u Wolt aplikaciji ponudi shopping centar na jednom mjestu točnije na zaslonu korisnika”, zaključili su za Net.hr iz Wolt Hrvatska.

Traži se ultrabrza dostava

Rast narudžbi namirnica bilježi i Glovo, a prema njihovim podacima, Hrvatska je zauzela 3. mjesto u jugoistočnoj Europi po broju isporučenih narudžbi putem Glova u 2023. godini.

“Poslovni model tvrtke Glovo doista je raznolik u svijetu dostave. Ponosimo se time što smo više od samo usluge dostave hrane; mi smo platforma s više kategorija od prvog dana našeg poslovanja. Naša misija je "omogućiti svima jednostavan pristup bilo čemu u njihovom gradu". To znači da nismo ograničeni samo na obroke i namirnice; kupcima omogućujemo da zatraže dostavu gotovo bilo čega, bilo da se radi o elektronici, cvijeću, darovima ili samo slanju važnih dokumenata. To nas čini svestranom platformom koja se prilagođava jedinstvenim zahtjevima naših korisnika”, kazao je za Danas.hr Drago Cota, generalni direktor Glovo Hrvatska.

“Kao i kod bilo kojeg drugog trgovačkog odjela, evolucija Q-commerce vertikale u Glovu proporcionalna je sposobnosti da snažno zadovoljimo potrebe potrošača, pružajući kvalitetna iskustva i, iznad svega, praktičnost”, dodao je.

Kada je riječ o narudžbama namirnica, lani su zabilježili značajan dvoznamenkasti rast. “Osim učvršćivanja i razvijanja odličnih partnerskih odnosa s nekoliko trgovačkih lanaca koji posluju u našoj zemlji, ono što se istaknulo je sve veća popularnost Glovo Express trgovina u Zagrebu, koje bilježe porast narudžbi za više od 140% u odnosu na 2022. Ovi podaci jasno pokazuju da Hrvati sve više traže ultrabrzu dostavu, ispod 30 minuta, cijeneći pouzdana rješenja koja im svakodnevno pružamo”, kazao je Cota.

S tako širokim rasponom robe koja im je dostupna nadohvat ruke, višekategorijske vertikale (specijalizirane maloprodajne trgovine) aplikacije Glovo zabilježile su porast od 34% u narudžbama tijekom 2023., pokazujući široku privlačnost naše raznolike ponude.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

“Naši podaci jasno pokazuju da su se potrošači, osim hrane za van, sve više navikavali na dostavu i drugih potrepština. Glovo istraživanje pokazalo je da je prošle godine gotovo 30% više kupaca naručilo u višekategorijskoj vertikali – odlučivši se za brzi pristup cvijeću, knjigama ili čak potrepštinama za kućne ljubimce”, rekao je.

U 2023. godini najviše maloprodajnih narudžbi neprehrambenih proizvoda na Glovu ostvareno je u kategoriji „Ljepota i njega“. Broj isporučenih proizvoda iz ovih trgovina porastao je za gotovo 250% u odnosu na prethodnu godinu. “Zanimljivo, igračke su maloprodajna kategorija s najvećim rastom narudžbi iz godine u godinu na Glovu, a u 2023. godini zabilježen je rast od 265 puta u odnosu na prošlu godinu”, kaže.

“Kako potražnja za brzom isporukom i dalje raste, vjerujem da je njegova fleksibilnost postala sve prilagodljivija kako bi se prilagodila užurbanom načinu života i rasporedima koji se stalno mijenjaju. Na ovu promjenu značajno utječe evolucija fleksibilnih i hibridnih uvjeta rada te brze promjene životnih navika. Očekuje se da će trend naručivanja proizvoda za kućanstvo i osobne potrebe dodatno ojačati jer potrošači traže praktičnost prilagođenu njihovim dinamičnim dnevnim rutinama”, istaknuo je.

“Fokus Glova svakako će i dalje biti na rastu Q-Commerce kategorije i stvaranju veće vidljivosti naših usluga u svim kategorijama, ne samo dostavi hrane iz restorana. Osim toga, nastavit ćemo usmjeravati naše napore na najbržu i najsigurniju isporuku i pružanje najugodnije interakcije korisnika s našom platformom, uz ispunjavanje njihovih svakodnevnih potreba”, rekao je generalni direktor Glovo Hrvatska Drago Cota.

Drogerijski proizvodi su jako traženi

Online kupovinu i dostavu naručenih proizvoda nudi i dm Hrvatska, gdje također kažu da se ovaj trend pozitivno razvija. "Iz perspektive prve i jedine drogerije u Hrvatskoj koja kupcima nudi mogućnost online kupnje, možemo reći da se trend online kupnje drogerijskih proizvoda na hrvatskom tržištu pozitivno razvija. U protekloj poslovnoj godini dm online shop ostvario je promet od 9,56 milijuna eura, što je rast veći od 73 posto na godišnjoj razini”, rekao je za Danas.hr Ivan Horvat, menadžer marketinga i odnosa s javnošću u dm-u.

Foto: dm Foto: dm Ivan Horvat, menadžer marketinga i odnosa s javnošću u dm-u

Rezultati poslovanja i kontinuirani rast prometa ukazuju na daljnji razvoj online trgovine, čemu u prilog ide i podatak da je tijekom prošle poslovne godine u dm online shopu kupovalo više od 166 tisuća građana, odnosno 70 posto kupaca više u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

“Ujedno smo zabilježili i rast broja kupnji putem aplikacije za pametne telefone 'Moj dm' putem koje je u protekloj poslovnoj godini obavljeno više od 56 posto svih online kupnji”, kaže.

Iz dm Hrvatska kažu da kao glavne prednosti dm online shopa vide dostupnost i prilagodljivost, koji kupcima omogućuju kupnju obave kad god im to odgovara i gdjegod se nalazili.

“U suradnji s DPD-om dostavljamo proizvode na područje cijele Hrvatske, a isporuku vršimo i na sve hrvatske otoke, bez dodatne nadoknade. Posebno nas raduje velik broj narudžbi iz mjesta u kojima dm još uvijek nema prodavaonice, kao što su Vis, Korčula i Pelješac. Naravno, u dm-u stalno tražimo načine da pojednostavimo online kupnju i učinimo je još pristupačnijom zbog čega smo uveli uslugu ekspresnog preuzimanja koja kupcima omogućuje da svoju online narudžbu preuzmu unutar 90 minuta od njenog zaprimanja u prodavaonici dm-a po izboru”, kaže.

Foto: dm Foto: dm

U protekloj poslovnoj godini kupci su online najviše kupovali proizvode za bebe i djecu, pri čemu su najprodavaniji bili proizvodi dm marke babylove. Također, ističu da im je dm online shop omogućio da kupcima ponude i proizvode koje im prije nisu bili u prilici ponuditi zbog ograničenja prostora te su proizvodi poput mjesečnih zaliha pelena te velikih pakiranja proizvoda za domaćinstvo dostupni isključivo u dm online shopu.

“Imajući u vidu dosadašnje rezultate poslovanja, vjerujemo da će se trend online kupnje drogerijskih proizvoda nastaviti pozitivno razvijati, pri čemu je ključno da trgovci nastave odgovarati na potrebe kupaca”, rekao je Ivan Horvat, menadžer marketinga i odnosa s javnošću u dm-u.

