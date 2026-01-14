Dio Hrvata pobijesnio na novu mjeru Vlade: 'To je ozakonjena pljačka!'

S početkom nove godine na snagu su stupile promjene koje se tiču zaposlenih umirovljenika. Oni koji žele odsad se mogu zaposliti na puno radno vrijeme, ali uz isplatu polovice mirovine.

Mjera je izazvala podijeljene reakcije među umirovljenicima. Dio smatra da je pravedna i korisna za prijenos znanja, dok drugi upozoravaju da se time kažnjavaju ljudi koji su mirovinu zaslužili dugim stažem.

Iako je mjera predstavljena kao prilika za dodatnu zaradu i aktivnost, pokrenuo je val nezadovoljstva i cinizma među građanima, smatrajući je više nuždom nego povlasticom, ali prije svega nepravedenom.

Otkrili su to i naši čitatelji na društvenim mrežama, gdje smo ih pitali: Podržavate li rad umirovljenika na puno radno vrijeme uz primanje polovice mirovine?

'Ovo je pljačka umirovljenika'

Ovo su nekih od komentara čitatelja:

"To nije "novi zakon"! Radio sam prije 10 godina po tom zakonu. Kako može biti novi? To je ozakonjena pljačka umirovljenika", kaže Dragan.

"Ne, to je sramota ove države koja ne plača mlade kako treba, pa izrabljuje stare ljude koji su svojim radom zaradili mirovine i trebala bi im veća mirovina da ostatak života mogu napokon predahnuti i uživati u svakom danu", kaže Petra.

"Ne, trebaju dobiti punu mirovinu, a mlade koje smo dotjerali vratiti za dobru plaću, a ne sitniš. Tako će se popraviti situacija. Vlast sebi diže plače, a i tako imaju previše za svoj ne dolazak u Sabor", kaže Marija.

"Tko želi ili na žalost mora neka radi. Ali da im se uzima pola mirovine koju su stekli poštenim radom, to neeeee", kaže Dijana.

"Ne. Sramota od države da ljudi koji su radili 35 - 40 godina ne mogu dostojno proživjeti svoju starost", kaže Jasna.

"Izrabljivanje starih ljudi koji su zaradili svoje mirovine, sad treba da rade za onu silu uhljeba što ništa ne rade, a zna se gdje rade. Sramota", kaže Dragana.

"Ne. Ako su već primorani raditi ne smije im se uskratiti stečeno pravo", kaže Sandra.

"Ne, ne podržavam ni pola radnog vremena, ako si u mirovini budi u mirovini i daj mjesta mladima da se zaposle, a to što su mirovine tako male to je kriva mafijaška država", komentirao je Božo.

